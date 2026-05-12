Desfalque de peso e sequência negativa: como chega o Athletic para enfrentar o Inter pela Copa do Brasil

Equipe mineira foi superada pelo Inter no jogo de ida por 2 a 1. Ricardo Duarte / SC Internacional

Inter e Athletic decidem nesta terça-feira (12) uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após vitória na ida por 2 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, já que os mineiros venderam o mando de campo, a equipe gaúcha depende de um empate no Beira-Rio para garantir a classificação. A bola começará a rolar às 19h30min.

Desde o primeiro encontro entre as equipes, os mineiros vêm de uma sequência negativa. Foram três jogos pela Série B do Brasileirão, com uma derrota e dois empates. No período, o time marcou apenas um gol e sofreu dois. Ainda caiu da sétima colocação para o 13° lugar.

Antes de enfrentar o Inter, o Athletic já vinha de uma derrota. Ou seja, o clube não vence uma partida há cinco jogos. A última vitória foi contra o CRB, por 3 a 2, fora de casa, pela quarta rodada da segunda divisão, em 12 de abril.

Nas fases anteriores, os mineiros passaram por Rio Branco, do Espírito Santo, Ypiranga, e Sport. Esta já é a melhor campanha da história do Athletic na Copa do Brasil.

Avaliação da primeira partida

Em entrevista exclusiva à Zero Hora, poucos dias após o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o técnico Alex avaliou que o Athletic era superior até sofrer o gol de empate. Depois, o Inter cresceu no jogo e buscou a vitória.

— A partir do gol de empate as coisas se reverteram. O Inter passou a ter maiores acertos, a gente passou a ter maiores dificuldades. Aí a partir do 2 a 1, o Inter, com a qualidade dos seus jogadores, com a experiência que o grupo tem, passou a controlar o jogo. Eu acredito que tenha sido um placar justo, porque o Inter se aproveitou bem daquilo que surgiu dentro do jogo — disse Alex.

Já em entrevista ao ge.globo, na segunda-feira (11), o treinador voltou a tratar o Inter como favorito, mas não descartou as chances da sua equipe:

— O Internacional é o super favorito, tem a vantagem de um gol. Nós vamos lá tentar reverter essa situação.

Desfalque de peso

Desde a madrugada de segunda-feira (11) em Porto Alegre, o Athletic não terá o seu principal jogador para enfrentar o Inter. O atacante Ronaldo Tavares não viajou com a delegação por conta de uma lesão no joelho que teve na derrota contra o Náutico por 1 a 0, justamente o jogo seguinte ao primeiro confronto diante do Inter.

Uma provável escalação do Athletic tem: Luan Polli; Diogo Batista (Douglas), Belezi, Jhonatan e Zeca; João Miguel, Ian Luccas e Jota (Gian Cabezas/Gustavinho); Kauan Rodrigues, Max e Otusanya.

Últimos jogos do Athletic

Ahtletic 0x1 Náutico

Vila Nova 1x1 Athletic

Athletic 0x0 Cuiabá