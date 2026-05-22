Desafio no Barradão: o retrospecto negativo que o Inter precisa quebrar contra o Vitória

Inter ganhou pela última vez no Barradão em 2018. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação / Inter, Divulgação

O Inter enfrenta o Vitória no sábado (21), no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Colorado é o atual 11º colocado da competição com 21 pontos somados e chega para o jogo na capital baiana com sete jogos de invencibilidade na temporada. Mas o time de Pezzolano terá de superar o retrospecto negativo no Barradão.

Ao longo da história, o Inter jogou 18 vezes no estádio contra a equipe baiana, com 13 derrotas, dois empates e três vitórias: em 2003, 2018 e 2021. O aproveitamento é de 20%.

Última vitória com Ramírez como técnico

O último triunfo dos gaúchos sobre o Vitória no Barradão foi na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2021, quando o Colorado venceu por 1 a 0 com gol de Thiago Galhardo.

O técnico era o espanhol Miguel Ángel Ramírez e o time que foi a campo era formado por: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Taison, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Ainda entraram no decorrer do jogo: Maurício, Lucas Mazetti, Lucas Ramos, Boschilia e Thiago Galhardo. Desde então, o Colorado disputou dois jogos no estádio e foi derrotado em ambos.

Aproveitamento no Brasileirão

O recorte de desempenho do time gaúcho em duelos contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão, é ainda pior. Foram 15 jogos disputados pela competição, e em 11 ocasiões o Inter foi derrotado. O aproveitamento é de 17%, com apenas duas vitórias e dois empates conquistados.

O último placar favorável ao Inter como visitante aconteceu no dia 30 de maio de 2018, pela 8ª rodada do Brasileirão, há sete anos atrás.

O Inter do técnico Odair Hellmann, que derrotou os donos da casa por 3 a 2, era formado por Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Pottker e Lucca; Rossi. Juan Alano, Brenner e Nico López, autor do gol da vitória, entraram ao longo da partida.

Inter contra o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão

15 jogos;

jogos; 11 triunfos do Vitória;

triunfos do Vitória; 2 empates;

empates; 2 vitórias do Inter;

vitórias do Inter; 17% de aproveitamento.

Como foram os resultados

1996 - Vitória 2x1 Inter;

- Vitória 2x1 1998 - Vitória 2x0 Inter;

- Vitória 2x0 2000 - Vitória 3x0 Inter;

- Vitória 3x0 2001 - Vitória 2x0 Inter;

- Vitória 2x0 2002 - Vitória 0x0 Inter

- Vitória 0x0 2003 - Vitória 0x3 Inter;

- Vitória 0x3 2004 - Vitória 2x1 Inter;

- Vitória 2x1 2008 - Vitória 2x1 Inter;

- Vitória 2x1 2009 - Vitória 2x0 Inter;

- Vitória 2x0 2010 - Vitória 0x0 Inter;

- Vitória 0x0 2014 - Vitória 2x0 Inter;

- Vitória 2x0 2016 - Vitória 1x0 Inter;

- Vitória 1x0 2018 - Vitória 2x3 Inter;

- Vitória 2x3 2024 - Vitória 2x1 Inter;

- Vitória 2x1 2025 - Vitória 1x0 Inter.

Aproveitamento geral

18 jogos;

jogos; 13 triunfos do Vitória;

triunfos do Vitória; 2 empates;

empates; 3 vitórias do Inter;

vitórias do Inter; 20% de aproveitamento.