De olho no campo e nos cofres, jovem terá a responsabilidade de substituir Bernabei no Inter

Allex deve ser escolhido para substituir Bernabei. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Cairá nos pés de Allex a responsabilidade de substituir Bernabei na partida contra o Bragantino, às 11h deste domingo (31), pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

O jovem de 20 anos será o escalado para jogar pelo lado esquerdo do meio-campo colorado na vaga do argentino, que precisa cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Vitória. É mais uma chance para a maior revelação do clube na temporada. E também abre uma pergunta: será esse seu último jogo pelo Inter?

O questionamento é válido porque, depois deste domingo, o próximo jogo ocorrerá entre 22 e 23 de julho, quando estarão abertas as janelas de transferências dos principais mercados. E também porque esse tem sido um padrão do clube. Jovem que se destaca sai assim que possível. Foram os casos recentes de Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias, vendidos nas duas últimas temporadas.

Allex tem contrato com o Inter até o final de 2027. Ele deve ser procurado para renovação. Mas, caso apareça alguma proposta, poderá, sim, ser negociado.

Esse processo característico do Inter encontra resistência em parte da torcida. Para Vaguinha, uma das vozes coloradas do Grupo RBS, o jovem não deveria estar no topo da fila dos negociáveis. Ao menos nessa janela.

— Eu não venderia ninguém. Mas como a direção decidiu que irá vender, não acho que Allex esteja entre as primeiras alternativas de venda. Não está nem sequer pronto para ser titular absoluto e ainda tem muito a valorizar — opina.

A opção por Allex é a mais natural entre as que tem Pezzolano. O jogador é canhoto, já atuou como ala e vem ganhando experiência. As demais possibilidades envolvem colocar Carbonero para o lado e escalar Alan Patrick ou Borré centralizados.