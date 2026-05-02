Da quase contratação ao jogo contra o Inter no Beira-Rio: como é o trabalho de Zubeldía no Fluminense

Argentino comanda o Fluminense desde setembro do ano passado. Marcelo Gonçalves / Divulgação

Jovem, explosivo e bom com as palavras. As três características que resumem a personalidade do técnico Luis Zubedía quase estiveram presentes no dia a dia do Inter, no ano passado. Neste domingo (3), às 18h30min, o argentino voltará a cruzar o caminho do Colorado sob o comando do Fluminense. Será mais uma oportunidade do torcedor ver de perto algo que esteve próximo de acontecer.

Quando o Inter demitiu Roger Machado, em setembro do ano passado, o nome do treinador argentino surgiu forte nos bastidores do clube. Entretanto, a escolha da direção foi Ramón Díaz, técnico que já havia trabalhado com D'Alessandro, diretor esportivo da equipe na época.

No dia seguinte, Zubeldía assumiu o Fluminense, clube que levou ao quinto lugar do Brasileirão, conquistando uma vaga na Libertadores deste ano. Assim como no São Paulo, trabalho anterior, o argentino teve boa arrancada no começo. Em contrapartida, atualmente, enfrenta o momento de maior crítica a seu trabalho.

— No momento ele tá sofrendo uma espécie de pressão, porque o projeto do Fluminense é a Libertadores. Tem muita gente apreensiva. Hoje tem mais críticas do que elogios. Hoje, é um trabalho questionável — comentou Sergio Guimarães, repórter da Rádio Tupi.

Em três partidas disputadas na Libertadores, o Fluminense soma apenas um ponto, ocupando a lanterna do Grupo C. Já no Brasileirão, é o terceiro colocado, com 26 pontos.

Como trabalha Luis Zubeldía

Se nos jogos o técnico adota uma postura mais intensa, o que resulta em advertências da arbitragem em determinados momentos, nos treinamentos a relação do argentino com o grupo de jogadores é tranquila.

Durante a semana, ele comanda os trabalhos com o auxílio dos três auxiliares: Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar. É comum dividir o elenco de forma setorial, com cada assistente trabalhando determinados fundamentos entre os três grupos.

Quanto à relação com os atletas, ela é natural, principalmente pela facilidade do treinador em se comunicar. Zubeldía é formado em jornalismo, mas abandonou a carreira logo após concluir os estudos para seguir como técnico.

— É um relacionamento normal, é tipo um relacionamento de professor para os jogadores, de ensinamento. Ele se coloca muito bem e fala muito bem porque é jornalista — disse Guimarães.

Entretanto, não dá para dizer que a relação entre Zubeldía e imprensa é tranquila. O técnico já protagonizou discussões com jornalistas em entrevistas coletivas e costuma "devolver perguntas" aos profissionais quando é indagado.

Como joga o Fluminense de Zubeldía

O esquema favorito do argentino é o 4-3-3, geralmente com dois volantes e um meia mais ofensivo. Mesmo assim, ele também tem utilizado três jogadores de marcação no setor, com Alisson, ex-Grêmio, sendo uma dessas opções.

A variação passou a ser utilizada após a lesão de Lucho Acosta, jogador que fazia a função mais à frente. Os dois volantes costumam ser Hércules e Bernal, já que Martinelli, titular do setor, também está machucado.

Nas pontas, Serna costuma jogar na esquerda, enquanto Canobbio é quem cai pela direita. Há também Savarino, jogador que varia entre o meio e o setor mais aberto. Mais centralizado, o argentino Castillo tem levado vantagem em relação a John Kennedy.

Já na defesa, Jemmes e Freytes são os preferidos da zaga, setor em que Zubeldía prioriza atletas altos e de imposição física. Nas laterais, alternam Guga e Samuel Xavier, na direita, e Renê e Guilherme Arana, na esquerda. O rodízio geral do elenco, inclusive, é um dos pontos questionados pela torcida.

— Sobre o ponto fraco, é justamente essa questão de estar rodando muito o elenco. Mas tem as contusões, então fica difícil, tem muitas competições. Eu acho que, às vezes, ele erra, principalmente em não repetir a escalação nos jogos — concluiu Sergio Guimaraes.