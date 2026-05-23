Cotação ZH: dupla de atacantes decepciona e leva a pior nota do Inter

O Inter teve mais chances, mais tempo com a bola. Mas deixou Salvador derrotado pelo Vitória, 2 a 0, neste sábado, pelo Brasileirão.
Apesar do domínio territorial, o time gaúcho errou demais na hora de concluir a gol e o desperdício custou caro. Isso foi assunto da entrevista do treinador Paulo Pezzolano.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Anthoni
Fez o que estava ao seu alcance no primeiro tempo. Duas boas defesas. Nota 6
Bruno Gomes
Correto sem ser brilhante durante todo o jogo. Nota 6
O que disseram os colunistas sobre a derrota do Inter para o Vitória
Mercado
Em alguns lances, fica clara a falta de velocidade. Em outras, surge a categoria habitual como em um carrinho providencial. Nota 6
Juninho
Surpresa na escalação, teve problemas para marcar Erick no primeiro tempo. Saiu lesionado. Nota 5,5
Matheus Bahia
Podia ter encurtado o espaço no cruzamento do gol do Vitória. Cometeu muitos erros técnicos. Nota 5,5
Villagra
Apesar de Baralhas jogar no Vitória, foi quem carteou o jogo o tempo todo. Nota 7
Bruno Henrique
Suas roubadas de boa foram essenciais para o volume ofensivo do Inter. Nota 6,5
Vitinho
Participativo, poderia ter ajudado mais na hora das finalizações. Nota 6
Bernabei
Onipresente no campo ofensivo. Foi quem mais tentou. No fim, uma expulsão injusta. Nota 7
Borré
Noite de atacante terminal. O ataque sempre morria com ele, um deles gerou o gol do Vitória. Não aproveitou a oportunidade. Nota 4,5
Alerrandro
As principais chances da partida caíram nos seus pés. Nenhuma delas virou gol. Nota 4,5
Tabata
Manteve o fôlego ofensivo colorado. Manteve a falta de pontaria. Desperdiçou chance na pequena área. Nota 6
Victor Gabriel
O Inter já era todo ataque quando ele entrou. Nota 6
Allex
Entrou elétrico para manter a alta voltagem no ataque colorado. Faltou melhor acabamento. Nota 6,5
Alan Patrick
O jogo era heavy metal, mas ele prefere bossa nova. Não fez a diferença na reta final. Nota 6
Thiago Maia
Manteve o volume ofensivo com passes no campo de ataque. Nota 6
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