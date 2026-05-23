Cotação ZH: dupla de atacantes decepciona e leva a pior nota do Inter

O Inter teve mais chances, mais tempo com a bola. Mas deixou Salvador derrotado pelo Vitória, 2 a 0, neste sábado, pelo Brasileirão.

Apesar do domínio territorial, o time gaúcho errou demais na hora de concluir a gol e o desperdício custou caro. Isso foi assunto da entrevista do treinador Paulo Pezzolano.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Fez o que estava ao seu alcance no primeiro tempo. Duas boas defesas. Nota 6

Bruno Gomes

Correto sem ser brilhante durante todo o jogo. Nota 6

Mercado

Em alguns lances, fica clara a falta de velocidade. Em outras, surge a categoria habitual como em um carrinho providencial. Nota 6

Juninho

Surpresa na escalação, teve problemas para marcar Erick no primeiro tempo. Saiu lesionado. Nota 5,5

Matheus Bahia

Podia ter encurtado o espaço no cruzamento do gol do Vitória. Cometeu muitos erros técnicos. Nota 5,5

Villagra

Apesar de Baralhas jogar no Vitória, foi quem carteou o jogo o tempo todo. Nota 7

Bruno Henrique

Suas roubadas de boa foram essenciais para o volume ofensivo do Inter. Nota 6,5

Vitinho

Participativo, poderia ter ajudado mais na hora das finalizações. Nota 6

Bernabei

Onipresente no campo ofensivo. Foi quem mais tentou. No fim, uma expulsão injusta. Nota 7

Borré

Noite de atacante terminal. O ataque sempre morria com ele, um deles gerou o gol do Vitória. Não aproveitou a oportunidade. Nota 4,5

Alerrandro

As principais chances da partida caíram nos seus pés. Nenhuma delas virou gol. Nota 4,5

Tabata

Manteve o fôlego ofensivo colorado. Manteve a falta de pontaria. Desperdiçou chance na pequena área. Nota 6

Victor Gabriel

O Inter já era todo ataque quando ele entrou. Nota 6

Allex

Entrou elétrico para manter a alta voltagem no ataque colorado. Faltou melhor acabamento. Nota 6,5

Alan Patrick

O jogo era heavy metal, mas ele prefere bossa nova. Não fez a diferença na reta final. Nota 6

Thiago Maia

Manteve o volume ofensivo com passes no campo de ataque. Nota 6