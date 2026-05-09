O Inter buscou o empate em 2 a 2 na tarde chuvosa de Curitiba, diante do Coritiba, no Couto Pereira. Borré e Félix Torres marcaram para o Colorado; Moledo e Lavega fizeram os gols dos donos da casa, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Momentaneamente, o time de Paulo Pezzolano é 10º, com 18 pontos, mas pode perder posições conforme os resultados da rodada.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Salvou o Inter em jogada no um contra um com Pedro Rocha, no primeiro tempo, mas estava mal posicionado no segundo gol. Nota 5

Bruno Gomes

Marcou bem, controlou o Coritiba em seu setor, e chutou a bola que resultou no gol de Borré. Nota 6.5

Félix Torres

Mais uma vez, um adversário constrói um gol em cima da marcação do defensor. De centroavante no fim, se redimiu com o gol de empate Nota 5.5

Victor Gabriel

No primeiro tempo, falhou e foi salvo por Rochet. No segundo tempo, fez a falta que originou o gol do Coritiba. Nota 4.5

Matheus Bahia

No primeiro tempo, sofreu um pouco com as investidas do Coritiba pelo seu lado, mas ajudou Bernabei nas construções ofensivas. Nota 5.5

Villagra

Seu trabalho como bom passador ajudou a desafogar um pouco o meio-campo, especialmente quando o Inter esteve em desvantagem. Nota 7

Bruno Henrique

Até ajudou um pouco na marcação, mas não conseguiu contribuir ofensivamente. Perdeu boa chance no segundo tempo. Nota 5.5

Bernabei

Posicionado mais à frente, foi perigoso. QUando voltou para a lateral, voltou a sofrer. Nota 5.5

Allex

Sumido no jogo, acabou encaixotado na marcação pesada do meio-campo do Coritiba. Saiu no intervalo. Nota 5

Carbonero

Duas finalizações por cima no primeiro tempo. Apareceu um pouco mais na etapa final, mas foi substituído. Nota 5.5

Alerrandro

Mesmo nos momentos em que o Inter mais pressionou, não conseguiu ajudar. Foi espectador do jogo. Nota 5

Vitinho

Entrou bem, e deu novo ímpeto pro ataque do Inter. Ajudou a pressionar, e chutou a bola que resultou no gol de Félix Torres. Nota 6

Borré

O oportunismo e o faro de gol dos velhos tempos voltaram a ajudar o Inter. Nota 6.5

Alan Patrick

No embalo da pressão, começou a jogada do gol de empate, ao achar passe para Vitinho. Nota 6

Bruno Tabata

Entrou no final. Sem nota.

Thiago Maia

Entrou no final. Sem nota.

Coritiba