Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Fluminense

O Inter conquistou um resultado importante no Beira-Rio neste domingo (3), ao vencer o Fluminense por 2 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Bernabei e Alerrandro.

Com os três pontos, a equipe comandada por Paulo Pezzolano ganhou fôlego no Brasileirão. O Colorado chegou aos 17 pontos e subiu para a 12ª posição.

O próximo compromisso pela competição de pontos corridos será contra o Coritiba, no sábado (9), no Couto Pereira. Antes disso, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no meio da semana, no Bento Freitas, em partida válida pela Recopa Gaúcha.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Três defesas que mantiveram o placar em situação tranquila para o Inter. Nota 8

Bruno Gomes

A função pede segurança e descrição. Foi seguro e discreto. Nota 7

Félix Torres

Outra noite sem percalço para o equatoriano. Deixou John Kennedy sem espaço. Nota 7,5

Victor Gabriel

Ainda se arrisca demais. Cometeu um erro que poderia ter custado caro. Nota 5,5

Matheus Bahia

Um réplica de Bruno Gomes pela esquerda. Bernabei agradece a sua proteção. Nota 7

Villagra

Controlou o meio-campo e ajudou na distribuição de passes. Nota 7

Bruno Henrique

Sólido na marcação e com alguma presença ofensiva. Nota 6,5

Bernabei

Principal jogador do time no momento. É quem mais tenta no ataque. Terceiro gol em três jogos. Aplaudido de pé pela torcida. Nota 7,5

Allex

Dedicação para ajudar na marcação. Com a bola, participou pouco do jogo. Saiu no intervalo. Nota 6

Carbonero

Responsável por desafogar o time com suas arrancadas. Participação direta no segundo gol. Nota 7,5

Alerrandro

Noite para tirar dúvida sobre sua titularidade. Uma assistência, um gol e muita entrega renderam aplausos da torcida. Nota 8

Vitinho

Essencial para a noite tranquila. Definiu a partida ao participar do lance do segundo gol. Nota 7

Borré

Teve a dedicação corriqueira, mas segue brigado com as redes. Nota 6

Thiago Maia

Entrou para renovar o fôlego e cadenciar o jogo. Nota 6

Brian Aguirre

Entrou no fim. Sem nota.

Kayke

Entrou no fim. Sem nota.

Adversário: Fluminense

Desgastado pela campanha na Libertadores, mostrou alguma reação após a entrada de Serna no intervalo.