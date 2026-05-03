Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Fluminense

O Inter conquistou um resultado importante no Beira-Rio neste domingo (3), ao vencer o Fluminense por 2 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Bernabei e Alerrandro.
Com os três pontos, a equipe comandada por Paulo Pezzolano ganhou fôlego no Brasileirão. O Colorado chegou aos 17 pontos e subiu para a 12ª posição.
O próximo compromisso pela competição de pontos corridos será contra o Coritiba, no sábado (9), no Couto Pereira. Antes disso, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no meio da semana, no Bento Freitas, em partida válida pela Recopa Gaúcha.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter diante do Fluminense
Veja as notas dos jogadores do Inter
Anthoni
Três defesas que mantiveram o placar em situação tranquila para o Inter. Nota 8
Bruno Gomes
A função pede segurança e descrição. Foi seguro e discreto. Nota 7
Félix Torres
Outra noite sem percalço para o equatoriano. Deixou John Kennedy sem espaço. Nota 7,5
Victor Gabriel
Ainda se arrisca demais. Cometeu um erro que poderia ter custado caro. Nota 5,5
Matheus Bahia
Um réplica de Bruno Gomes pela esquerda. Bernabei agradece a sua proteção. Nota 7
Villagra
Controlou o meio-campo e ajudou na distribuição de passes. Nota 7
Bruno Henrique
Sólido na marcação e com alguma presença ofensiva. Nota 6,5
Bernabei
Principal jogador do time no momento. É quem mais tenta no ataque. Terceiro gol em três jogos. Aplaudido de pé pela torcida. Nota 7,5
Allex
Dedicação para ajudar na marcação. Com a bola, participou pouco do jogo. Saiu no intervalo. Nota 6
Carbonero
Responsável por desafogar o time com suas arrancadas. Participação direta no segundo gol. Nota 7,5
Alerrandro
Noite para tirar dúvida sobre sua titularidade. Uma assistência, um gol e muita entrega renderam aplausos da torcida. Nota 8
Vitinho
Essencial para a noite tranquila. Definiu a partida ao participar do lance do segundo gol. Nota 7
Borré
Teve a dedicação corriqueira, mas segue brigado com as redes. Nota 6
Thiago Maia
Entrou para renovar o fôlego e cadenciar o jogo. Nota 6
Brian Aguirre
Entrou no fim. Sem nota.
Kayke
Entrou no fim. Sem nota.
Adversário: Fluminense
Desgastado pela campanha na Libertadores, mostrou alguma reação após a entrada de Serna no intervalo.
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