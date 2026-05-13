Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Athletic

O Inter venceu o Athletic por 3 a 2 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Os gols colorados foram marcados por Borré, Allex e Bernabei, enquanto Ian Lucas anotou duas vezes para a equipe mineira.

O time de Paulo Pezzolano engrossou os cofres em R$ 3 milhões de premiação. Mas a atuação da equipe ficou longe de empolgar os 8.702 colorados presentes no Beira-Rio. Veja como foram os jogadores colorados.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

O segundo gol que levou poderia ter sido evitado. E como isso ocorreu de novo, a torcida perdeu a paciência, vaiando-o. Nota 4,5

Bruno Gomes

É o multifuncional que garante as trocas de sistema. Foi zagueiro, lateral e volante no mesmo jogo. E fez todas as funções com qualidade e seriedade. Nota 7,5

Félix Torres

Seus erros até não são frequentes, mas são espalhafatosos. Levou um pivô do centroavante que não cabe na Série A. Nota 4,5

Victor Gabriel

Quando esquece que está na elite do futebol e enfeita mais do que precisa, compromete. Falhou no segundo gol. Nota 4,5

Bernabei

Fundamental na criação do primeiro gol, autor do terceiro. Podia defender melhor, mas sua contribuição ofensiva e sua dedicação são idênticas contra todos os tipos de adversário. Nota 7,5

Villagra

Foi melhor nos desarmes do que nos passes, o que ajudou a controlar as investidas do Athletic. Saiu no intervalo. Nota 6,5

Bruno Henrique

Errou mais passes. Claramente não consegue jogar no mesmo nível físico duas vezes em três, quatro dias. Compensa com inteligência. Nota 6

Allex

Estava produzindo pouco até fazer um gol de gente grande, arrancando, segurando o tranco e batendo firme. Nota 7

Alan Patrick

Parece deixar a desejar fisicamente. Isso está comprometendo seu talento. Ainda assim, boa assistência para Bernabei. Nota 6

Vitinho

Foi basicamente ala e cumpriu sua função sem brilhar e sem comprometer. Nota 6

Borré

Fez um gol de centroavante. Mas o jogo ofereceu chances de fazer mais de um. Nota 7

Ronaldo

Bem abaixo de Villagra, especialmente porque enfrentou um adversário com um a menos. Nota 5,5

Bruno Tabata

Uma boa jogada, um erro. Atuação mediana. Nota 6

Aguirre

Renovou o fôlego pela direita. Nota 6

Kayky

Aumentou o ritmo no meio. Nota 6

Alan Rodríguez

Entrou com o jogo decidido. Sem nota

Athletic

Teve uma atuação bem digna, melhor do que na ida, por exemplo. Ian Luccas, mais uma vez, mostrou qualidade. Volante de duas áreas. Olho nele.