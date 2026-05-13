Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Athletic

O Inter venceu o Athletic por 3 a 2 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Os gols colorados foram marcados por Borré, Allex e Bernabei, enquanto Ian Lucas anotou duas vezes para a equipe mineira.
O time de Paulo Pezzolano engrossou os cofres em R$ 3 milhões de premiação. Mas a atuação da equipe ficou longe de empolgar os 8.702 colorados presentes no Beira-Rio. Veja como foram os jogadores colorados.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter sobre o Athletic
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
O segundo gol que levou poderia ter sido evitado. E como isso ocorreu de novo, a torcida perdeu a paciência, vaiando-o. Nota 4,5
Bruno Gomes
É o multifuncional que garante as trocas de sistema. Foi zagueiro, lateral e volante no mesmo jogo. E fez todas as funções com qualidade e seriedade. Nota 7,5
Félix Torres
Seus erros até não são frequentes, mas são espalhafatosos. Levou um pivô do centroavante que não cabe na Série A. Nota 4,5
Victor Gabriel
Quando esquece que está na elite do futebol e enfeita mais do que precisa, compromete. Falhou no segundo gol. Nota 4,5
Bernabei
Fundamental na criação do primeiro gol, autor do terceiro. Podia defender melhor, mas sua contribuição ofensiva e sua dedicação são idênticas contra todos os tipos de adversário. Nota 7,5
Villagra
Foi melhor nos desarmes do que nos passes, o que ajudou a controlar as investidas do Athletic. Saiu no intervalo. Nota 6,5
Bruno Henrique
Errou mais passes. Claramente não consegue jogar no mesmo nível físico duas vezes em três, quatro dias. Compensa com inteligência. Nota 6
Allex
Estava produzindo pouco até fazer um gol de gente grande, arrancando, segurando o tranco e batendo firme. Nota 7
Alan Patrick
Parece deixar a desejar fisicamente. Isso está comprometendo seu talento. Ainda assim, boa assistência para Bernabei. Nota 6
Vitinho
Foi basicamente ala e cumpriu sua função sem brilhar e sem comprometer. Nota 6
Borré
Fez um gol de centroavante. Mas o jogo ofereceu chances de fazer mais de um. Nota 7
Ronaldo
Bem abaixo de Villagra, especialmente porque enfrentou um adversário com um a menos. Nota 5,5
Bruno Tabata
Uma boa jogada, um erro. Atuação mediana. Nota 6
Aguirre
Renovou o fôlego pela direita. Nota 6
Kayky
Aumentou o ritmo no meio. Nota 6
Alan Rodríguez
Entrou com o jogo decidido. Sem nota
Athletic
Teve uma atuação bem digna, melhor do que na ida, por exemplo. Ian Luccas, mais uma vez, mostrou qualidade. Volante de duas áreas. Olho nele.
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