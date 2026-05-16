Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na goleada sobre o Vasco

O Inter dominou o Vasco no Beira-Rio e aplicou uma goleada por 4 a 1 pelo Brasileirão. Carbonero fez dois gols e deu duas assistências para Alerrandro e Bernabei fecharem o placar. Andrés Gómez descontou.

O resultado fez o time saltar para oitava colocação com 21 pontos após 16 rodadas. Foi o último jogo em casa até o fim de julho, já que os próximos são fora e depois o Brasileirão vai parar durante a Copa do Mundo.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Escalado de última hora, deu bem mais segurança do que Rochet. Nota 6,5

Bruno Gomes

De novo comandou o lado direito, seja como zagueiro ou como lateral. Nota 6,5

Mercado

Firmeza, força, imposição, liderança, seriedade. Voltou tudo isso com ele. Fez até gol, mas impedido. Nota 7

Juninho

Jogando assim, põe uma pulga atrás da orelha de Pezzolano para ser companheiro de Mercado. Nota 6,5

Matheus Bahia

É o suporte para Bernabei jogar solto. Simples e efetivo. Nota 6,5

Villagra

Mais uma atuação de qualidade na frente da área, desarmando e armando. Nota 7

Bruno Henrique

Os 70 minutos de intensidade foram fundamentais para a construção da goleada. Nota 6,5

Vitinho

Recuperou seu lugar e justificou. Foi marcador sem a bola e ponteiro com ela. Só faltou sorte para fazer seu gol. Nota 7

Bernabei

A fase goleadora continua, mais um para a conta. Participa de todas as ações do jogo. Nota 8

Carbonero

Dois gols, duas assistências. Uma noite praticamente perfeita. Perde meio ponto por tirar a camisa na comemoração do primeiro gol e ficar suspenso para o próximo jogo. Nota 8,5

Alerrandro

Foi centroavante na essência. Fez pivô, segurou bola, deu assistência. E, claro, deixou o dele. Nota 8

Borré

O jogo estava decidido. Ainda assim, quase fez o seu. Nota 6

Allex

Entrou centralizado, é uma nova opção. Sem tanto tempo. Nota 6

Ronaldo

Entrou no final. Sem nota

Luiz Felipe

Entrou no final. Sem nota

Benjamin

Entrou no final. Sem nota

Vasco

Foi engolido por um Inter inspirado. Renato não achou alternativas. E Robert Renan foi marcado pela torcida durante todo o jogo.