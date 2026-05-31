Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Bragantino

O Inter levou 3 a 1 do Bragantino na tarde deste domingo (31) e termina a 18ª rodada do Brasileirão aliviado por não ter entrado na zona de rebaixamento. Essa foi a última partida antes da parada para a realização da Copa do Mundo.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Anthoni
Estava fora das traves no primeiro gol, e no segundo, foi vazado em uma falta de longe. Nota 4
Bruno Gomes
Na lateral, levou um sufoco de Fernando. No meio, melhorou um pouco. Nota 5
Mercado
Muito, muito trabalho contra Pitta. Fez faltas demais. Numa delas, gol. Nota 5
Victor Gabriel
Um pênalti de zagueiro de base. Só que já tem 22 anos. Nota 4
Matheus Bahia
Nem se destacou na marcação nem apareceu como opção no ataque. Nota 4,5
Villagra
Sua pior partida pelo Inter. Errou passe até de lateral. Foi batido também em dribles. Nota 4
Bruno Henrique
Dos jogadores do meio, foi o menos pior. Nota 5,5
Vitinho
Deveria ter ajudado mais na recomposição. Ou ser desafogo. Foi nada disso. Nota 5
Alan Patrick
Chega a maio sem ter a menor condição física de jogar em seu nível. Nota 4,5
Carbonero
A displicência costumeira dessa vez cobrou o preço, ao errar o gol de empate que se transformou no segundo gol. Nota 4
Alerrandro
Não faltou entrega, é verdade. Mas só isso não é suficiente. Nota 4,5
Aguirre
Deu mais energia pela direita e fez um golaço. Nota 6,5
Borré
Na comparação com Alerrandro, um pouco mais. Mas bem longe do que precisa. Nota 5
Paulinho
Renovou o fôlego no meio-campo. Nota 5,5
Allex
Entrou no final. Sem nota
Bruno Tabata
Entrou no final. Sem nota
Bragantino
Diante da displicência e da falta de concentração do Inter, pareceu ser um time muito melhor do que é. Tiago Volpi fez um gol e levou um golaço.
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