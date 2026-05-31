Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Bragantino

Inter perdeu por 3 a 1 para o Bragantino Arte GZH

O Inter levou 3 a 1 do Bragantino na tarde deste domingo (31) e termina a 18ª rodada do Brasileirão aliviado por não ter entrado na zona de rebaixamento. Essa foi a última partida antes da parada para a realização da Copa do Mundo.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Estava fora das traves no primeiro gol, e no segundo, foi vazado em uma falta de longe. Nota 4

Bruno Gomes

Na lateral, levou um sufoco de Fernando. No meio, melhorou um pouco. Nota 5

Mercado

Muito, muito trabalho contra Pitta. Fez faltas demais. Numa delas, gol. Nota 5

Victor Gabriel

Um pênalti de zagueiro de base. Só que já tem 22 anos. Nota 4

Matheus Bahia

Nem se destacou na marcação nem apareceu como opção no ataque. Nota 4,5

Villagra

Sua pior partida pelo Inter. Errou passe até de lateral. Foi batido também em dribles. Nota 4

Bruno Henrique

Dos jogadores do meio, foi o menos pior. Nota 5,5

Vitinho

Deveria ter ajudado mais na recomposição. Ou ser desafogo. Foi nada disso. Nota 5

Alan Patrick

Chega a maio sem ter a menor condição física de jogar em seu nível. Nota 4,5

Carbonero

A displicência costumeira dessa vez cobrou o preço, ao errar o gol de empate que se transformou no segundo gol. Nota 4

Alerrandro

Não faltou entrega, é verdade. Mas só isso não é suficiente. Nota 4,5

Aguirre

Deu mais energia pela direita e fez um golaço. Nota 6,5

Borré

Na comparação com Alerrandro, um pouco mais. Mas bem longe do que precisa. Nota 5

Paulinho

Renovou o fôlego no meio-campo. Nota 5,5

Allex

Entrou no final. Sem nota

Bruno Tabata

Entrou no final. Sem nota

Bragantino

Diante da displicência e da falta de concentração do Inter, pareceu ser um time muito melhor do que é. Tiago Volpi fez um gol e levou um golaço.