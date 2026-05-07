Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na conquista da Recopa Gaúcha

O Inter conquistou o título da Recopa Gaúcha na noite desta quarta-feira (6), ao vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no Estádio Bento Freitas. O Colorado chegou a sair atrás no placar, mas buscou a virada com gols de Vitinho, aos 37 minutos do segundo tempo, e Borré, já nos acréscimos.

Com o triunfo sobre o Xavante, o Inter garantiu a taça da competição pela terceira vez. Os títulos anteriores haviam sido conquistados em 2016 e 2017.

Agora, o Inter volta suas atenções para o Brasileirão novamente. A equipe comandada por Paulo Pezzolano entra em campo no sábado (9), às 16h, pela 15ª rodada da competição de pontos corridos. O adversário será o Coritiba, no Couto Pereira.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Noite de intervenções seguras no primeiro tempo e duas boas defesas no segundo. Nota 6,5

Aguirre

Em alguns lances foi desconjuntado por Andrey. Falhou no gol xavante. Nota 4,5

Clayton Sampaio

Sua dificuldade na saída de bola atrasou o ataque colorado em diversas oportunidades. Nota 5,5

Juninho

Passou o segundo tempo todo correndo atrás do ataque do Brasil. Nota 5,5

Luiz Felipe

Quando o jogo veio para o seu lado, teve problemas na marcação, inclusive no lance do gol. Nota 5

Ronaldo

Problemas nas coberturas no segundo tempo. Problemas para construir o jogo todo. Nota 5,5

Thiago Maia

Tentou ser articulador e finalizador. Sem grande sucesso nas duas funções. Nota 6

Bruno Tabata

O responsável pela articulação do time foi mais participativo do que lúcido. Nota 6,5

Alan Patrick

Cobrou muitos escanteios e teve uma finalização perigosa. Jogou colocado na defesa e de costas para o gol. Longe de uma noite de camisa 10. Nota 5,5

Kayky

Ainda por merecer uma nota para passar por média. Segue sem convencer. Nota 5

Borré

Longe de uma atuação para recuperar confiança, mas foi decisivo. Nota 7

Allex

Depois de sua entrada no segundo tempo, a produção ofensiva melhorou um pouco. Nota 6,5

Vitinho

Mais uma vez entrou no segundo tempo para ser decisivo. Autor do primeiro gol. Nota 7

Fabricio Prado

Entrou no fim. Sem nota.

Benjamin

Entrou no fim. Sem nota

Adversário

Andrey foi liso e deixou Aguirre em apuros em diversos momento. Será o caminho do Brasil para uma boa campanha na Série D.