Coritiba x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Coritiba x Inter: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Inter e Coritiba se enfrentam neste sábado (9), às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Colorado vem de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, enquanto o Coxa foi goleado pelo Vitória, por 4 a 1.

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Escalações para Coritiba x Inter

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan; Vini Paulista, Josué e Sebastián Gomez; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem para Coritiba x Inter

Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde assistir a Coritiba x Inter

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; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Coritiba x Inter

Coritiba

O Coxa vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Nas últimas rodadas, perdeu para Vitória (4 a 1) e Grêmio (1 a 0). A equipe abre a rodada em oitavo lugar, com 19 pontos.

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com o zagueiro Tiago Coser nem com o volante Thiago Santos, ambos suspensos. Por outro lado, o zagueiro Jacy, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes voltam a ficar à disposição e devem iniciar entre os titulares.

Inter

O Colorado vem de uma sequência de oscilações. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, perdeu para o Mirassol (2 a 1), empatou com o Botafogo (2 a 2) e venceu o Fluminense (2 a 0). O Inter está em 12º lugar, com 17 pontos.

Com os titulares preservados da Recopa Gaúcha, a expectativa é de que Paulo Pezzolano mantenha a base do time que venceu o Fluminense na última rodada.