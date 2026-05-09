Coritiba 2 x 2 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida válida pelo Brasileirão

A partida entre Inter e Coritiba pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 2 a 2. O jogo foi realizado no Estádio Couto Pereira, neste sábado (9).

O atacante Lavega abriu o placar para o Coxa ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Rafael Borré deixou tudo igual para o Colorado.

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