Coritiba 2 x 2 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida válida pelo Brasileirão

A partida entre Inter e Coritiba pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 2 a 2. O jogo foi realizado no Estádio Couto Pereira, neste sábado (9).
O atacante Lavega abriu o placar para o Coxa ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Rafael Borré deixou tudo igual para o Colorado.
Rodrigo Moledo, ex-Inter, aumentou para o Coritiba aos 38 minutos do segundo tempo. Félix Torres, nos acréscimos, garantiu o empate do Inter: 2 a 2 e o ponto na bagagem de volta para Porto Alegre.