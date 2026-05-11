Conselho Deliberativo do Inter aprecia contas de 2025 nesta segunda

Gestão Barcellos renegociou os direitos de transmissão de TV. Renan Mattos / Agencia RBS

A noite desta segunda-feira (11) será importante para a gestão Alessandro Barcellos. A partir das 18h30min, o Conselho Deliberativo do Inter aprecia as contas de 2025.

Antes, os números foram revisados pelo Conselho Fiscal, que aprovou o balanço financeiro com ressalvas. O motivo foi a renegociação dos direitos de TV em 2024. Em um primeiro momento, a direção vendeu 20% por R$ 218 milhões, por 50 anos, mas recomprou 10% pela metade do valor.

O parecer aponta que a análise da operação deixou de reconhecer, no resultado, o correspondente efeito econômico da operação, considerando a medida "assimetria de tratamento contábil", pois vê na medida reversão de uma operação anterior.

O documento salienta que "caso os efeitos da recompra fossem reconhecidos diretamente no resultado do exercício, observando-se a mesma lógica do lançamento, como receita, efetuado em 2023, o clube teria resultado significativamente inferior, podendo inclusive alcançar patamar de déficit superior a R$ 100 milhões, conforme estimativas técnicas decorrentes da análise dessa operação".

Agora, os conselheiros votam pela aprovação ou não das contas de 2025. Caso haja reprovação, o que necessita de comprovação contábil, a gestão terá que refazer os demonstrativos para nova análise. A reprovação também causaria impacto financeiro no clube.

Principais números de 2025

O endividamento colorado caiu de R$ 978 milhões para R$ 939 milhões. Somando rubricas que não representam dívida exigível com impacto direto no fluxo de caixa, o passivo se manteve em R$ 1,2 bilhão.