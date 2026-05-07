Conheça a história de Luiz Felipe e João Victor, irmãos campeões da Recopa Gaúcha pelo Inter

A conquista da Recopa Gaúcha teve um significado único para dois jovens do Inter. No Bento Freitas, a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas também virou capítulo especial na trajetória dos irmãos Luiz Felipe e João Victor, jovens criados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que começam a ganhar espaço no profissional colorado.

Relacionado pela primeira vez, o lateral-esquerdo Luiz Felipe, de 19 anos, estreou pela equipe principal como titular em Pelotas. Teve uma atuação discreta.

Do outro lado, o atacante João Victor, de 18, acompanhou tudo do banco de reservas — ele já somou minutos em campo pelo Gauchão. Apesar de não entrar em campo, viveu intensamente a primeira partida profissional do irmão.

— Muito orgulho ver meu irmão estreando, fazendo um bom jogo em uma final. De alguma forma, é um sonho meu ver ele realizando um sonho dele. Se Deus quiser, ainda virão muitas coisas pela frente — celebrou João Victor, em entrevista ao lado do irmão, ainda no gramado do Bento Freitas.

Os dois são considerados promessas do Celeiro de Ases e já haviam chamado atenção no início do ano pelas atuações na base e nas primeiras oportunidades no time principal.

Em janeiro, os irmãos já haviam vivido um dia marcante. Horas depois de Luiz Felipe ajudar o Inter a marcar duas vezes de pênalti na Copinha, João Victor fez seu primeiro gol como profissional na vitória sobre o Monsoon pelo Gauchão.

Apesar das posições diferentes, a parceria também aparece nos treinamentos do CT Parque Gigante. Por serem de posições opostas, a dupla embate com frequência nos treinamentos.

— No treino tem bastante esse duelo — brincou João Victor.

"Viemos da favela"

A trajetória dos irmãos no futebol aconteceu em ritmos diferentes. João Victor chegou primeiro ao Inter, em 2024, após passagem pelo Vasco. Mesmo recebendo negativas em avaliações durante a formação, conseguiu espaço no clube gaúcho e passou a integrar gradualmente os treinamentos do profissional ainda sob comando de Roger Machado.

Já Luiz Felipe, que completa 20 anos ainda neste mês, desembarcou no ano passado após se destacar na base do Linense e rapidamente ganhou espaço no Celeiro. Neste ano, foi um dos destaques colorados na Copinha. Ele ainda soma passagens pelas categorias de base do Corinthians e do Athletico-PR.

Emocionado após sua estreia nos profissionais, Luiz Felipe celebrou o momento vivido junto ao irmão no Inter e comentou também sobre a trajetória de vida da dupla:

— É gratificante demais. Passou um filme na nossa cabeça, até porque eu e meu irmão viemos de favela. Não tenho nem palavras pra descrever esse momento. Nunca imaginava estar no mesmo time que ele, estreando como profissional do Inter, que é um clube gigante — disse.

O lateral ainda revelou que não esperava iniciar a partida como titular e admitiu o nervosismo ao descobrir a escalação de Paulo Pezzolano.

— Quando saiu meu nome eu já fiquei nervoso. E eu não sabia que ia sair jogando. Quando vi “Luiz Felipe titular” na preleção, fiquei mais nervoso ainda. Mas todos me tranquilizaram bastante — contou.

A tendência é que os irmãos sigam cada vez mais próximos do grupo principal ao longo da temporada. Enquanto João Victor já acumula oportunidades no profissional, Luiz Felipe deu o primeiro passo na noite de quarta (6), justamente em uma noite de título.

Para dois jovens que saíram da Ilha do Governador em busca de espaço no futebol, a conquista da Recopa Gaúcha representou mais do que uma medalha. É a confirmação de que a caminhada feita juntos começa a render frutos. E o Inter só tende a ganhar com isso.