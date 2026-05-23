Confira a análise da expulsão de Bernabei na derrota do Inter para o Vitória; veja vídeo

Após pressionar o Vitória na busca pelo empate, o Inter viu o seu principal jogador ser expulso nos minutos finais do confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Aos 43 minutos da etapa final, Bernabei se chocou com Marinho, próximo ao meio de campo e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Na primeira etapa, o jogador havia sido amarelado por conta de uma simulação de pênalti.

Como o lance resultou em cartão amarelo, o VAR não pôde ser acionado para avaliar se a decisão do árbitro Felipe Fernandes de Lima foi correta ou não.

Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, houve um erro por parte do juiz.

— Não tem explicação esse cartão amarelo. Houve uma trombada. É um correndo para um lado o outro correndo para a outro. O Marinho vem na direção do Bernabei, que não tem como fazer nada diferente. Eles se trombam, caem no gramado e o árbitro mostra o segundo amarelo para o Bernabei, equivocadamente — disse Diori Vasconcelos sobre o segundo cartão aplicado a Bernabei.

Neste sábado, o Inter foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0, fora de casa, e viu a sequência de sete partidas sem perder chegar ao fim. Com o resultado, o Colorado permanece com 21 pontos no Brasileirão.