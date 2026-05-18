Como Pezzolano pode substituir Carbonero em Vitória x Inter

Paulo Pezzolano não contará com Carbonero no jogo contra o Vitória, no próximo sábado (23). Dono de dois gols e duas assistências na goleada sobre o Vasco, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque.
O substituto ainda é um mistério. Na coletiva após o a vitória sobre os cariocas, o técnico desconversou.
— No próximo jogo, eu pensarei ainda. Pode ser outro. Capaz que não seja Borré, capaz que é Borré com outro. Vamos ver durante a semana. Eu sou de olhar muito o dia a dia, não só o jogo. O bom é que estão todos preparados para participar e vamos pelo bom caminho.
Até pouco tempo a estratégia era utilizar Alan Patrick nas partidas em casa e o colombiano nas fora. O estrangeiro, contudo, conseguiu desbancar o camisa 10 e se afirmar na equipe.
Carbonero foi titular nos últimos quatro compromissos colorados do Brasileirão, em duas vitórias em dois empates. Além de participar de todos os quatro gols contra os cariocas no último sábado (16), ele tem um gol contra o Botafogo neste recorte.
Nessas partidas, foi substituído por Matheus Bahia, Aguirre, Bruno Tabata e Allex. Nas três primeiras, o time sofreu alterações táticas, com atletas trocando de posições.
Confira abaixo quem são as atuais opções de Pezzolano para substituir Carbonero.
Alan Patrick
Quando Carbonero não jogou, nos dois confrontos com o Athletic e contra o Brasil-PEL, Alan Patrick foi o titular. Por mais que tenha perdido espaço, o camisa 10 é uma das opções para entrar no time.
Em baixa, o meia sequer entrou em campo nas vitórias sobre Fluminense e Vasco, além de somar apenas 37 minutos contra Botafogo e Coritiba. Ele teve mais espaço nos jogos da Copa do Brasil e Recopa Gaúcha, quando a equipe foi mista e alternativa.
Pesa ao seu favor ter sido o substituto direto de Carbonero nas vezes em que o colombiano foi preservado. A ideia do treinador era, inclusive, acomodá-los juntos no time, mas, por ora, apenas o atacante é titular
Borré
Neste caso, uma dupla de ataque com Alerrandro. Os dois iniciaram juntos somente uma vez, na vitória contra o Santos. Ao todo, somam 191 minutos ao mesmo tempo em campo.
Contra Borré pesa a ausência de um centroavante com rodagem no banco, caso ele seja titular.
Allex
Talvez a opção mais provável, o meia foi elogiado pelo técnico por saber se adaptar a diferentes funções. O jovem de 20 anos vinha como titular jogando mais aberto, mas ficou no banco na última partida para o ingresso de Vitinho.
Caso seja o escolhido, Allex deve atuar centralizado, mantendo Vitinho e Bernabei pelos lados e com Alerrandro de centroavante.
Decisão
A reapresentação colorada está marcada para a terça-feira (19). Serão quatro treinos até o jogo de sábado para que Pezzolano tome a decisão do substituto de Carbonero.
