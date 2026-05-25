Como Pezzolano pode substituir Bernabei no Inter

Pelo menos quatro jogadores despontam como postulantes ao lugar no ataque. Duda Fortes / Agencia RBS

Além da derrota, o jogo contra o Vitória rendeu o prejuízo da expulsão de Bernabei para o Inter. A ausência do argentino cria um problema para Paulo Pezzolano escalar o time diante do Bragantino, no próximo domingo (31), em Bragança Paulista. Pelo menos quatro jogadores despontam como postulantes ao lugar no ataque.

Se o outrora lateral e agora atacante é ausência, Carbonero voltará depois de ter cumprido suspensão em Salvador. Assim, o colombiano acompanhará Alerrandro deixando a disputa no substituto de Bernabei.

Quem pode entrar

Allex

O substituto mais natural por características. Foi ele quem atuou no ataque pelo lado esquerdo na reta final do jogo contra o Vitória, quando Bernabei estava na lateral. Canhoto, Allex tem a característica do cruzamento e também o chute, mais parecido com o argentino ainda que tenha um número baixo de gols (apenas dois no ano).

Allex entraria ao natural no setor esquerdo. FM Stadio / Reprodução

Alan Patrick

Com características completamente diferentes de Bernabei, Alan Patrick foi usado como esse homem do lado esquerdo do ataque. Foi assim, por exemplo, que ele jogou contra o Athletic, pela Copa do Brasil, no Beira-Rio. Naquele jogo, porém, Bernabei atuou como lateral e apareceu bastante no ataque. Ou seja, a presença de Alan Patrick obrigaria Matheus Bahia a ter uma opinião ofensiva mais forte.

Presença de Alan Patrick vai exigir maior presença ofeniva de Matheus Bahia. FM Stadio / Reprodução

Borré

Substituto de Carbonero contra o Vitória, Borré poderia seguir na equipe em Bragança Paulista com a volta do compatriota. Para isso acontecer, no entanto, a tendência seria uma mudança de lado de Carbonero passando para o setor esquerdo com Borré pela direita, como no Barradão.

Entrada de Borré deve levar a mudança de posicionamento de Carbonero. FM Stadio / Reprodução

Tabata

Assim como Borré, Tabata também levaria a uma mudança de posicionamento de Carbonero. O meia, porém, tem o pé esquerdo para ser uma alternativa de um jogador que parta da direita se aproximando de Alerrandro. Ainda que tenha sido reserva nas últimas partidas, ele vem recebendo elogios de Pezzolano nas entrevistas.

Tabata atua preferencialmente pela direita. FM Stadio / Reprodução