Como o Inter saiu da lanterna e chegou à classificação na Série B do Brasileirão sub-20

Inter reagiu na Série B do Brasileirão Sub-20. Nathan Bizotto / Inter / Divulgação

A reação recente do Inter na Série B do Brasileirão sub-20 tem mais a ver com o retorno de jogadores e uma mudança de formação do que propriamente com alguma revolução da categoria de base ou mudança drástica no que vinha sendo feito.

As alterações na direção política, profissional e comissão técnica trouxeram novos ares, mas não têm, ao menos internamente, crédito exclusivo pelas quatro vitórias seguidas, que contrastaram com as três derrotas por goleada do começo da competição. É claro que teve alterações, mas trata-se de um processo mais longo e que teve algumas correções de rota.

As chegadas do técnico Leonardo Ramos, do executivo Carlos Noval e do diretor-geral da base Adalberto Gonçalves serviram para mudar o ambiente. Assim como no profissional, mudanças de comissão e de direção costumam renovar esperanças e "resetar" jogadores. E é mais ou menos isso o que acontece no CT Morada dos Quero-Queros.

Ramos promoveu algumas mudanças na estrutura do time, adotou uma formação em 4-3-3 com dois volantes e um meia mais adiantado. Mas o que mais pesou foi o retorno de alguns jogadores que estavam em seleção de base ou lesionados. É o caso dos ganeses Benjamin, frequentemente usado no grupo principal, e Denis, que foi deslocado para a lateral direita e tem dado boa resposta. A manutenção de Luiz Gustavo como volante, ideia original do técnico da categoria sub-17, Filipe Mattos, ajudou a dar estabilidade. João Victor, que estreou no Gauchão, foi promovido a capitão e cresceu, bem como o lateral-esquerdo Luiz Felipe, que também já apareceu no time de Paulo Pezzolano.

Mas são dois outros nomes que se destacam nessa retomada. Um deles é João Kempes. Usado como meia mais adiantado, ele se destaca na criação e na armação. A volta de João Bezerra da seleção sub-17 também fez diferença. Mesmo tendo nascido em 2009, jogando contra meninos até três anos mais velhos, o centroavante está sobrando. Com cinco gols em cinco partidas, está consolidado. Foi chamado por Pezzolano para a Recopa Gaúcha depois de ter participado do Gauchão.

Afora as mudança de time, houve pouco de novo nesse mês de mudanças. Noval, por exemplo, está evitando até entrevistas. A aproximação com o grupo principal permanece a mesma, com a presença do executivo Fabinho Soldado, do diretor esportivo Abel Braga e de integrantes da comissão técnica de Pezzolano em todos os jogos.

No Gauchão, o Inter terminou a primeira fase na liderança do Grupo A com 15 pontos em seis jogos. Enfrentará o São Luiz pelas quartas de final. A partida de ida será no domingo (31), em Ijuí.