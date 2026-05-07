Como foram os "guris" do Inter contra o Brasil de Pelotas?

Allex entrou no segundo tempo. Ricardo Duarte / Inter

Na noite desta quinta-feira (7), o Inter venceu o Brasil de Pelotas de virada por 2 a 1 e conquistou o título da Recopa Gaúcha. Com time predominantemente composto por reservas, o técnico Paulo Pezzolano teve a chance de observar jovens que poderão ser aproveitados na sequência da temporada.

Quatro garotos foram utilizados pelo uruguaio na partida na zona sul do Estado. O meia Allex, já conhecido da torcida, o meia Benjamim, que também tem partidas entre os profissionais, e dois estreantes: Luiz Felipe e Fabricio Prado.

Allex

Allex, que já tem mais partidas entre os profissionais, contribuiu ofensivamente quando entrou, aos 20 minutos do segundo tempo. Entre os garotos, teve a maior nota na cotação de Zero Hora.

O garoto é uma das principais esperanças recentes da base do Inter. Em 2026, é o que mais tem aparições no profissional entre os garotos usados em Pelotas. Titular em sete jogos no Gauchão, também tem quatro aparições no Brasileirão e no jogo contra o Athletic, pela Copa do Brasil.

Luiz Felipe

A lateral-esquerda ficou a cargo do jovem Luiz Felipe. O jovem de 19 anos fez sua estreia entre os profissionais. Presença constante como titular no time sub-20, o garoto sofreu um pouco com as investidas do Brasil de Pelotas pelo seu setor. No segundo tempo, foi substituído por Vitinho, na tentativa de buscar a virada.

Fabrício Prado e Benjamin

Outros dois jovens entraram no fim da partida. Fabrício Prado, aos 32 do segundo tempo, e Benjamin, aos 43, tiveram pouco tempo para mostrar algum valor ao técnico Paulo Pezzolano.

Benjamin também chegou a atuar entre os profissionais. No entanto, uma lesão muscular na coxa esquerda, no início da temporada, o deixou afastado dos gramados. Ele ainda ficou no banco de reservas em dois jogos do Brasileirão, mas só entrou em campo com o time sub-20, no Brasileirão da categoria.

O que disse Paulo Pezzolano sobre os garotos

Após a partida, Pezzolano fez elogios aos jogadores da base que estiveram em campo:

— Nós sabemos a importância dos meninos no clube. E eu fico feliz por eles, que sigam crescendo. Estamos muito perto dos meninos. Vamos trabalhando devagar, tem alguns meninos que tem grande qualidade e vão subindo. Mas tudo tem seu tempo, vai ir acontecendo — disse o treinador.