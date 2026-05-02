Como chega o Fluminense para enfrentar o Inter

Cariocas têm duas vitórias seguidas no Brasileirão. Marcelo Gonçalves / Fluminense

O Fluminense que visita o Inter pelo Brasileirão neste domingo (3), às 18h30min, não é o mesmo da Libertadores. Se por um lado o time vai bem no campeonato nacional, de outro sofre e está ameaçado na competição continental.

No Brasileirão, o time de Luis Zubeldía vive um bom momento. Vem de duas vitórias seguidas (sobre Santos e Chapecoense) e está na terceira posição, com 26 pontos, mesmo número do vice-líder Flamengo (que tem um jogo a menos).

Apesar da derrota e do momento ruim na Libertadores (leia abaixo), o Fluminense deve mandar a campo um time bem próximo daquele considerado ideal por Zubeldía.

Um provável Fluminense para enfrentar o Inter tem Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freites e Arana; Bernal, Hercules, Savarino, Cannobio e Soteldo; John Kennedy.

Derrota na altitude

Na Libertadores, no entanto, o Fluminense vai mal. Na quinta-feira (30), levou 2 a 0 do Bolívar, na altitude, e complicou sua situação na competição continental.

O Fluminense é o lanterna do grupo C, com apenas um ponto conquistado. Em um grupo considerado acessível, o time carioca ainda não conseguiu vencer no torneio.