Com uma mudança, Inter está escalado para enfrentar o Fluminense

A partir das 18h30min deste domingo (3), Inter e Fluminense se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Com os outros resultados do fim de semana, o Colorado entrou na zona de rebaixamento e busca uma vitória ou um empate para deixar o Z-4.
Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano vai mandar a campo um time com apenas uma mudança de jogador na comparação com a equipe que empatou com o Botafogo no sábado (25) passado. O lateral-esquerdo Matheus Bahia entra e Vitinho deixa o time, adiantando Bernabei para o meio-campo. Allex se mantém entre os 11, deixando Alan Patrick no banco.
Assim, o Inter vai a campo com Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.
No banco de reservas, as opções são Kauan Jesus, Braian Aguirre, Clayton, Juninho, Thiago Maia, Ronaldo, Paulinho, Bruno Tabata, Alan Patrick, Kayky, Vitinho e Borré.
