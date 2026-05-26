Com um retorno e dois desfalques, Inter inicia preparação para enfrentar o Bragantino

O Inter iniciou, na manhã desta terça-feira (26), a preparação para o duelo contra o Bragantino, marcado para o próximo domingo (31). A principal novidade da atividade foi a presença de Paulinho. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o volante treinou normalmente e deve ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano para a próxima partida.
No último dia 6, Paulinho estava relacionado para o jogo contra o Brasil de Pelotas, pela Recopa Gaúcha. Porém, pouco antes do início da partida, o clube informou que o jogador havia sentido um desconforto muscular. Posteriormente, foi confirmada a lesão. Agora recuperado, ele volta a ser opção para substituir Bruno Henrique, titular da função.
Por outro lado, a reapresentação não contou com Sergio Rochet e Félix Torres. Convocados por suas seleções, os dois desfalcam o Colorado diante da equipe paulista.
O provável time para enfrentar o Bragantino
Para a partida contra o Massa Bruta, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, Pezzolano contará com o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão na rodada passada. Com isso, Borré deve voltar ao banco de reservas.
A baixa fica por conta de Bernabei, expulso na última partida. A tendência é que Allex seja o escolhido para começar entre os 11.
Inter e Bragantino se enfrentam às 11h de domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. No estádio Cícero Marques de Souza, o Colorado deve ter o seguinte time: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.
