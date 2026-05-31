Com três mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

O Inter está escalado para enfrentar o Bragantino na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. O Colorado entra em campo às 11h deste domingo (31), no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Para este jogo, o técnico Paulo Pezzolano fez três mudanças em relação ao time que perdeu para o Vitória na rodada passada. Sem Bernabei, suspenso, Alan Patrick foi o escolhido para iniciar entre os titulares.
Houve mais duas mudanças: na defesa, Victor Gabriel assumiu o lugar de Juninho, e no ataque Carbonero inicia entre os 11, com Borré ficando no banco.
Assim, o Inter vai a campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro e Carbonero.
No banco de reservas, ficam como opções: Kauan Jesus, Braian Aguirre, Pedro Kauã, Juninho, Luiz Felipe, Thiago Maia, Bruno Tabata, Paulinho, Allex, Kayky, João Bezerra e Borré.
