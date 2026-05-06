Com time alternativo, Inter está escalado para a Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas

A escalação do Inter está confirmada para enfrentar o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (6), às 20h, no Estádio Bento Freitas. Como projetado, o Colorado vai a campo na decisão da Recopa Gaúcha com time alternativo.
Para este confronto, o técnico Paulo Pezzolano preservou titulares. A estratégia será a mesma do Gauchão, quando escalou jogadores que atualmente são reservas, com atletas da base como opção no banco. Ainda assim, o time conta com alguns de seus medalhões que tentam recuperar espaço.
No gol, está Anthoni. A dupla de zaga é formado por Clayton Sampaio e Juninho. Os laterais são Aguirre e o jovem Luiz Felipe. O meio campo é composto por Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky. Na frente, Borré lidera o ataque colorado.
No banco, estão: Diego Esser, Kauan Jesus, Pedro Kauã, Benjamin, Bruno Henrique, Allex, João Kempes, João Bezerra, Fabrício Prado, Gabriel Vinicius e Vitinho.
Quem vencer será campeão da Recopa Gaúcha. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A partida é transmitida ao vivo, com imagens, no YouTube de GZH.
