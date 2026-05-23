Com surpresa na zaga e ataque com dois centroavantes, Inter está escalado para enfrentar o Vitória 

Paulo Pezzolano optou por colocar em campo dois centroavantes no time do Inter que enfrenta o Vitória, neste sábado (23), em Salvador.
Com Carbonero suspenso, Borré assume o lugar ao lado de Alerrandro. Juninho foi mantido na defesa. Ele atuará ao lado de Gabriel Mercado.
A partida no Barradão, pelo Brasileirão, será a segunda em que Borré e Alerrandro são titulares. A outra foi a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, em 18 de março.
O time que entrará em campo no Barradão terá Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré e Alerrandro.
Ficam à disposição no banco de reserva Kauan Jesus, Braian Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel, Luiz Felipe, Thiago Maia, Benjamin, Bruno Tabata, Alan Parick, Allex, Kayky e João Bezerra.
Além de Carbonero, Pezzolano não tem a disposição o goleiro Rochet (lombalgia), os volantes Paulinho (recuperação muscular) e Ronaldo (gripado).
O Inter inicia a 17ª rodada do Brasileirão na 11ª colocação, com 21 pontos, três a menos do que o quinto colocados três a mais que o primeiro morador de zona de rebaixamento, o Corinthians.
