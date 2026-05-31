Com Rochet, Uruguai é convocado para a Copa do Mundo

A seleção uruguaia divulgou na manhã deste domingo (31) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo deste ano. Campeã em 1930 e 1950, a "Celeste" vai em busca do tricampeonato no Canadá, nos Estados Unidos e no México.
Os jogadores já treinavam juntos no Uruguai havia alguns dias, o que tirou o mistério em torno da convocação de Marcelo Bielsa. Entre os principais nomes estão o meia Valverde, do Real Madrid, o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, e o atacante Darwin Núñez, do Al Hilal.
Entre os três goleiros chamados está Sergio Rochet, do Inter. O Campeonato Brasileiro ainda conta com outros seis jogadores chamados. São três do Flamengo (Varela, De Arrascaeta e De la Cruz), dois do Palmeiras (Emiliano Martínez e Piquerez) e um do Fluminense (Canobbio).
O Uruguai está no Grupo H ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia será contra os sauditas, em 15 de junho, às 19h (de Brasília).
Confira os convocados do Uruguai
Goleiros: Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele.
Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebástian Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez e Matías Viña.
Meias: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Sanabria, De Arrascaeta, De la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo e Brian Rodríguez.
Atacantes: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Nuñez.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar