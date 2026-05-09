Com retorno no gol, Inter está escalado para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

Rochet está de volta ao time após quase um mês. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter está definido para encarar o Coritiba, neste sábado (6), às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única mudança no time é o retorno do goleiro Rochet, que não atuava desde o Gre-Nal do dia 11 de abril, também pelo Brasileirão.

Com exceção do uruguaio, todos os outros 10 jogadores estiveram em campo no domingo (3), na vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense, pela competição nacional.

A equipe de Paulo Pezollano que começará a partida na capital paranaense tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.

No banco de reservas, constam os atletas Anthoni, Braian Aguirre, Juninho, Luiz Felipe, Thiago Maia, Ronaldo, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick, Kayky, Vitinho e Borré.