Com retorno de lesionados, Inter divulga relacionados para o jogo contra o Coritiba; veja a lista

O Inter conta com dois "reforços" para o jogo contra o Coritiba, que será disputado neste sábado (9), às 16h, no Couto Pereira. Em lista divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira (8), Rochet e Alan Rdoríguez, que estavam no departamento médico, aparecem entre os relacionados para o confronto válido pela 15ª rodada do Brasileirão.
O goleiro está recuperado de uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados por quase um mês. Já o volante volta após ficar afastado devido a um desconforto muscular. Porém, ambos devem ser reservas. Os dois não jogam desde 11 de abril, em Gre-Nal que terminou empatado sem gols no Beira-Rio.
A principal baixa fica por conta de Paulinho, que teve constatado um problema na coxa direita e está fora dos próximos jogos. O zagueiro Gabriel Mercado está em fase de retreinamento e se aproxima do retorno.
A tendência é que o Inter repita a escalação utilizada na vitória sobre o Fluminense, no último domingo (3). A provável equipe para começar a partida tem: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Confira os relacionados do Inter
- Goleiros: Anthoni, Rochet e Kauan Jesus;
- Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Braian Aguirre, Matheus Bahia e Luiz Felipe
- Zagueiros: Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e
- Volantes: Villagra, Bruno Henrique, Thiago Maia, Ronaldo e Alan Rodríguez
- Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex
- Atacantes: Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky
