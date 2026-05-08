Com referências ao título mundial, Inter lança seu novo uniforme número 2; saiba o preço

Aninha, Borré, Bernabei, Aninha e Valéria Cantuário com a nova camisa colorada. Inter / Divulgação

O Inter lançou nesta sexta-feira (8) o seu uniforme número 2 para a temporada 2026. A nova camisa homenageia o título mundial colorado, que completa 20 anos em dezembro.

A peça conta com referências à utilizada por Fernandão, Iarley e cia no Japão. Predominantemente branca, a camisa conta com listras douradas e o distintivo do clube no modelo usado em 2006. A gola é polo com botões. Também será comercializada uma versão de manga longa, como a utilizada no jogo contra o Barcelona.

O novo modelo está disponível na loja onlines do Inter e da Adidas, além das lojas física do clube e da marca de artigos esportivos. A partir da próxima sexta-feira (15), também será comercializada em outros pontos comerciais.

As versões masculina e feminina cstam R$ 449,99 e a infantil R$ 399,99. O modelo manga longa é mais caro e comercializado a R$ 599,99.