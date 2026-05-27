Com necessidade de vendas, Inter tem prateleira cheia de opções para o mercado

Presidente Barcellos precisa vender jogadores até dezembro. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não esconde a necessidade de realizar vendas com a reabertura da janela de transferências, em julho. Essa obrigação existe por conta do orçamento e da busca por equilíbrio financeiro para manter as contas em dia até o mês de dezembro, o último da gestão do presidente Alessandro Barcellos.

— Teremos saídas, provavelmente. O Inter depende, no seu orçamento, de venda de atletas. Precisamos fazer vendas importantes para o clube, que possam trazer retorno financeiro para que, com isso, a gente possa reinvestir em algumas posições que entendemos serem necessárias — explicou o presidente colorado em entrevista na sede da CBF, após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Essa obrigação orçamentária para 2026 está na casa dos R$ 200 milhões, R$ 40 milhões a mais do que foi projetado para a temporada de 2025. Os dirigentes terão até dezembro, dentro da atual gestão, para alcançar essa meta estabelecida.

Apesar de o Inter não anunciar publicamente os jogadores que podem deixar o clube na metade do ano, ou até o fim da temporada, existem atletas que aparecem como opções para reforçar o caixa colorado.

O primeiro nome é o do lateral-esquerdo Bernabei. O argentino vive uma fase goleadora em 2026, atuando mais avançado, praticamente como um atacante. O estafe do atleta aguarda propostas do futebol europeu. Um dos clubes interessados seria a Roma.

Na lista de possíveis saídas aparecem dois colombianos. O contestado Borré tem interessados do futebol mexicano. Inclusive, o Cruz Azul já teria sinalizado com uma proposta na casa dos 6,5 milhões de dólares (R$ 32 milhões). O Monterrey é outro a sondar a situação do jogador.

Outro ativo colorado é Carbonero. O Inter investiu 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões na cotação da época) na contratação do colombiano no final da última temporada. Mesmo sem ir para a Copa do Mundo, o camisa 7 é um dos principais jogadores do ataque colorado.

Bruno Gomes virou solução para a lateral direita colorada, mas também pode se transformar em solução para os cofres do clube. Na última temporada, dois clubes brasileiros tentaram sua contratação. O mais próximo foi o Athletico Paranaense, que ofereceu 4 milhões de euros (R$ 23 milhões). O São Paulo também chegou a sondar a situação do atleta.

Por fim, o técnico Paulo Pezzolano vem dando oportunidades a alguns jovens da base. O principal nome é o de Allex. O meia-atacante de 20 anos disputa um lugar no time titular, mas suas constantes utilizações podem despertar o interesse de clubes europeus.

A lista de saídas, em caso de propostas, pode contemplar ainda jogadores como Clayton Sampaio, Alan Rodríguez, Richard e Ronaldo. Esses, no entanto, acabam não recebendo muitas oportunidades por parte da comissão técnica de Paulo Pezzolano.