Com mudanças na zaga e retornos no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Vasco

Mercado retorna ao time titular após período lesionado. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter está escalado com novidades para enfrentar o Vasco, neste sábado (16), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São dois desfalques por suspensão, os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel. Para suprir as ausências, Mercado volta ao time titular após período lesionado. Outro que irá começar é Juninho.

Ainda na defesa, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, reserva contra o Athletic, pela Copa do Brasil, retorna aos 11 iniciais. Com relação ao último jogo, Carbonero e Alerrandro são outros que voltam ao time titular. Borré e Alan Patrick estarão no banco de reservas. Vitinho ganhou a disputa contra Allex e também iniciará o jogo contra o Vasco.

Além dos atletas suspensos, o Inter terá três desfalques por lesão. Thiago Maia está fora por conta de contusão no ombro. Paulinho irá iniciar o processo de retreinamento ao longo da próxima semana. E Alan Rodríguez teve lesão muscular na perna esquerda.

Minutos antes do jogo começar, Rochet sentiu um desconforto na lombar e deixou o time titular. Anthoni ganhou a posição e Kauan Jesus passou para o banco de reservas.

O Inter vai a campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.