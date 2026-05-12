Com mudança no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Athletic pela Copa do Brasil

O Inter tem mudança no ataque para enfrentar o Athletic, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 19h30min, no Beira-Rio. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, um empate garante o Colorado nas oitavas.
No banco nos últimos jogos pelo Brasileirão, Alan Patrick e Borré voltam ao time titular. As pontas ficam sob responsabilidade de Vitinho e Allex.
Titular contra o Coritiba depois de se recuperar de lesão, Rochet segue no gol. Suspensa para o confronto diante do Vasco, a dupla de zaga é composta por Félix Torrres e Victor Gabriel. Bernabei retorna à lateral esquerda. Do outro lado, está Bruno Gomes. Sem Thiago Maia, que sofreu uma contusão no ombro, Bruno Henrique e Villagra formam a dupla de volantes.
Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Allex; Rafael Borré.
Recuperado de lesão, Mercado volta a ser opção para Pezzolano. No banco, além dele, estão à disposição: Anthoni, Aguirre, Matheus Bahia, Clayton Sampaio, Mercado, Juninho, Ronaldo, Alan Rodríguez, Alerrandro, Carbonero e Kayky.
