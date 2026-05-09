Com gol nos acréscimos, Inter busca empate com o Coritiba

A tarde chuvosa de sábado (9) na capital paranaense quase trouxe junto um castigo em dose dupla pro Inter. Mas o time merecia sorte melhor. E, no fim do jogo, no último lance, houve justiça no placar para buscar o empate em 2 a 2. Borré e Félix Torres marcaram para o Colorado; Moledo e Lavega fizeram os gols do Coritiba, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Apesar disso, o resultado mantém o Inter perigosamente perto do Z-4. Momentaneamente, o time de Paulo Pezzolano é 10º, com 18 pontos, mas pode perder posições conforme os resultados da rodada. Pelo Brasileirão, o próximo adversário do Inter é o Vasco, no fim de semana. Antes, na terça-feira (12), o Colorado enfrenta o Athletic, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Um empate garante vaga nas oitavas de final.

Primeiro tempo

A única novidade no Inter foi o retorno do goleiro Rochet, que não atuava há quase um mês. Os outros 10 jogadores estiveram em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, na rodada anterior.

Assim como aconteceu ao longo de todo o sábado na capital paranaense, a chuva caiu forte na hora da partida. Se isso contribuiu ou não para o ritmo de jogo, fato é que os minutos iniciais foram um pouco mais truncados.

As investidas do Coritiba aconteciam especialmente no lado esquerdo da defesa colorada, às costas de Matheus Bahia. O mesmo caminho era o utilizado pelo Inter para atacar, com Bernabei levando vantagem sobre o zagueiro Jacy no um contra um.

A primeira chance mais clara foi do Coritiba, aos 15 minutos. Após lançamento de Felipe Jonatan, que deu uma "caneta" em Bruno Henrique ainda no campo de defesa, Victor Gabriel falhou e Pedro Rocha saiu cara a cara com o goleiro. Rochet mergulhou no tempo certo nos pés do atacante para ficar com a bola e evitar o gol.

Depois do susto, o Inter se ajustou e passou a controlar o ritmo do jogo, ficando mais com a bola. As investidas do Inter sempre tinham a assinatura de Bernabei. Aos 21, ele fez a jogada que terminou nos pés de Carbonero, que finalizou por cima. Minutos depois, outra tentativa longe do alvo do colombiano.

Aos 28, no melhor momento do Inter, o Coritiba voltou a visitar o campo do Inter, e de forma letal. Ronier ganhou uma dividida no meio e achou Josué, que fez lançamento preciso para o campo de ataque. Lavega ganhou de Felix Torres e chutou cruzado para abrir o placar. O Inter chegou a pedir falta no lance, em Bernabei, mas não levou. Por reclamação, Rochet levou amarelo.

A partir do gol, o Coritiba se ajustou na partida e passou a controlar as ações. E o Inter não voltou a se reencontrar. No último lance da etapa inicial, por pouco não acabou em situação ainda pior. Felix Torres deu uma "rosca" na bola e precisou ser salvo por Victor Gabriel, e o Inter foi ao intervalo com a desvantagem mínima.

Segundo tempo

Já na volta do intervalo, Paulo Pezzolano tentou ajustar especialmente o setor ofensivo. Sacou Allex, muito discreto e encaixotado na marcação do Coritiba, para colocar em campo Vitinho.

A mudança melhorou um pouco o Inter ofensivamente. Mais participativo que Allex, Vitinho ajudou a empurrar o Coritiba para trás, e cercou o adversário na própria área. No entanto, seguia com dificuldades para fazer infiltrações.

Felix Torres, por pouco, não se redimiu da atuação ruim apresentada até então. Aos 13, Bruno Henrique cruzou quase na linha de fundo, dentro da área, do lado direito. O zagueiro subiu, cabeceou no canto, e obrigou Pedro Rangel a fazer grande defesa.

Melhor também no segundo tempo, Pezzolano tornou o Inter ainda mais ofensivo. Sacou Matheus Bahia, puxou Bernabei para sua posição de origem, e mandou a campo Borré, que no meio de semana havia marcado contra o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha.

E não demorou para o oportunismo do atacante render frutos — e colocar justiça no placar. Após finalização no gol, a bola ficou viva na pequena área. Ligado, o atacante apareceu para só tocar e, no meio das pernas do goleiro Pedro Rangel, empatar o jogo.

De novo, o castigo quando era melhor no jogo. Já no fim da partida, Victor Gabriel fez falta e, após a jogada, a bola chegou em Tinga. Ele cruzou para fazer valer a lei do ex: Rodrigo Moledo, que havia acabado de entrar, subiu mais alto que a zaga para recolocar o Coritiba em vantagem.

Dessa vez, foi a vez de o Inter sentir o gol. A torcida do Coritiba veio junto, e o Colorado quase foi às cordas. Mas teve forças para buscar novamente o empate, no último lance, com gol de Félix Torres, para garantir o 2 a 2. Ainda assim, o empate deixa o time a apenas três pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Melhores momentos de Coritiba 2x2 Inter:

Assista à entrevista de Paulo Pezzolano após o jogo:

BRASILEIRÃO — 15ª RODADA — 9/5/2026

Coritiba (2)

Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jhonatan (Fernando Sobral, 35/2T); Vini Paulista (Wallison, 18/2T), Sebastian Gomez e Josué (Gustavo, 30/2T); Lucas Ronier, Lavega (Moledo, 18/2T) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Inter (2)

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré, 15/2T); Villagra, Bruno Henrique (Bruno Tabata, 35/2T), Bernabei e Allex (Vitinho, int.); Carbonero (Alan Patrick, 35/2T) e Alerrandro (Thiago Maia, 35/2T). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS: Lavega (C), aos 28min do primeiro tempo; Borré (I), aos 23min, Rodrigo Moledo (C), aos 41min, e Félix Torres (I), aos 50 minutos do segundo tempo;

Lavega (C), aos 28min do primeiro tempo; Borré (I), aos 23min, Rodrigo Moledo (C), aos 41min, e Félix Torres (I), aos 50 minutos do segundo tempo; CARTÕES AMARELOS: Lucas Ronier e Fernando Seabra (C); Rochet, Félix Torres e Victor Gabriel (I);

Lucas Ronier e Fernando Seabra (C); Rochet, Félix Torres e Victor Gabriel (I); ARBITRAGEM: Wagner Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Leila Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Gilberto Castro Jr (PE);

Wagner Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Leila Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Gilberto Castro Jr (PE); LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximo jogo

Terça-feira, 12/05 — 19h30min

Inter x Athletic-MG

Beira-Rio — Copa do Brasil