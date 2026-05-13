Com gol de irmãos e pintura de Benjamin, Inter goleia Vila Nova pelo sub-20; veja lances

Um momento único aconteceu no jogo do sub-20 do Inter nesta quarta-feira (13). Diante do Vila Nova-GO, em Alvorada, pela Série B da categoria, dois irmãos foram os responsáveis diretos por abrir a goleada por 5 a 1. Além disso, Benjamin marcou um golaço.

Aos nove minutos do primeiro tempo, o lateral Luiz Felipe arrancou pelo lado esquerdo, deu uma meia-lua no adversário, e cruzou na medida para seu irmão, João Victor, marcar de cabeça. Veja o lance acima.

Goleada para acreditar no acesso

Luiz Felipe (E) e João Victor (D) comemoram gol que abriu a goleada em Alvorada. Nathan Bizotto / Inter, Divulgação

Benjamin (2x), João Bezerra e Raykkonen marcaram os outros gols. O segundo de Benjamin, aos 37 da etapa final, foi um golaço: o ganês passou por quatro jogadores e ainda driblou o goleiro adversário antes de estufar as redes.

A vitória por 5 a 1 sobre o Vila Nova deixa o Inter mais tranquilo na tabela após um início ruim. Agora, o Colorado volta a sonhar com o acesso: está em quinto no grupo, com seis pontos. Os quatro primeiros colocados avançam ao mata-mata — restam duas rodadas para fechar a primeira fase e a competição não tem rebaixamento.

Veja o golaço de Benjamin

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