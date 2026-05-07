Com gol de Borré, Inter vira sobre o Brasil de Pelotas e conquista a Recopa Gaúcha

Depois de 74 dias, 14 jogos, 1010 minutos e 24 chutes a gol, a seca de Rafael Borré terminou. Nos acréscimos da Recopa Gaúcha, ele marcou o gol da vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Brasil-Pel, no Bento Freitas.
Enquanto ele batia no peito para celebrar o fim da sequência sem gols, a torcida colorada comemorava a terceira conquista da competição construída com um time de reservas montado por Paulo Pezzolano. Lula, para o Xavante, e Vitinho marcaram os ouros gols da noite de quarta-feira (6).
O Inter volta a jogar no sábado (9), pela 15ª rodada do Brasileirão. O adversário será o Coritiba no Couto Pereira, às 16h.
O primeiro tempo
O ambiente tem grande capacidade de influência. Um jogo em estádio de Gauchão, contra um adversário gaúcho, com o Inter com um time de reservas, mesmo com nomes outrora titulares, produziu, quem diria, um primeiro tempo com cara de Gauchão. Apesar dos chutões, por vezes cinco seguidos, passes com a bola quicando, não foram 45 minutos desérticos de chances.
Borré não poderá reclamar que não teve sua chance. Eram jogados 36 minutos. Tabata descolou cruzamento da direita. Livre, na pequena área, o cabeceio encontrou o pé do goleiro Edson. Um pouco antes, Thiago Maia desviou pelo alto escanteio cobrado por Alan Patrick. A bola saiu pela linha de fundo.
O camisa 10 colorado teve uma outra participação de destaque. Depois de o chute de Ronaldo desviar na defesa, a bola sobrou para a Alan Patrick. Edson também levou a melhor.
Quem levou a pior foi Aguirre na disputa individual com Andrey. O ponteiro xavante deixou o colorado desengonçado em duas oportunidades. Em uma delas, invadiu livre a área. O finalização saiu livre de perigo para Anthoni.
Pênalti analisado pelo VAR
O Brasil teve ainda assinalado para si um pênalti de Aguirre em Andrey. Após revisão do VAR, a lance foi anulado. De trás para frente ou de frente para trás na cronologia do jogo, o 0 a 0 se manteve congelado no placar, típico de campeonato estadual
A segunda etapa
Allex foi a primeira mexida de Pezzolano. Vinte minutos elétricos tinham se passado quando o guri da base entrou no lugar de Kayky. Três chances já tinham sido criadas pelo Xavante, a primeira delas aos 20 segundos. Duas delas pararam na mão de Anthoni. A outra passou sobre o gol, mas arrancou os aplausos mais efusivos da noite até então.
O Inter tinha perdido duas oportunidades no mesmo lance, aos oito. Lançado, Borré bateu em cima da zaga. No rebote, Tabata carimbou outro defensor.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a conquista da Recopa Gaúcha do Inter
Então, aos 30 minutos o Bento Freitas explodiu. Aguirre foi mais uma vez superado, agora por Zamora. Cruzou para a cabeçada de Lula na pequena área colocar a bola na rede. Não demorou para Aguirre, da intermediária, cruzar na cabeça de Vitinho para empatar. Nos acréscimos, uma bola sobrou para Borré encerrar a seca e colocar mais uma taça na galeria colorada.
Confira o jogo na íntegra com imagens:
Recopa Gaúcha — Jogo único — 6/5/2026
BRASIL-PEL (1)
Edson; Tiago Baiano (Tiago Henrique, 45'/2ºT), Tony Lucas, Lula e M. Streit (Otávio, INT); Simas; Yuri (Zamora, 14'/2ºT), Venício, Germano (Masson, 21'/2ºT) e Andrey; Iury Tanque (Samuel, 21'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.
INTER (2)
Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Luiz Felipe (Vitinho, 32'/2ºT); Ronaldo, Thiago Maia (Benjamim, 43'/2ºT), Bruno Tabata, Alan Patrick (Fabricio Prado, 32'/2ºT) e Kayky (Allex, 20'/2ºR); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS: Lula, aos 30min, e Vitinho, aos 37min, e Borré 48' do 2º tempo,
CARTÃO AMARELO: Masson (B)
ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Otavio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas
Próximo jogo
- Sábado, 9/5 – 16h
- Coritiba x Inter
- Couto Pereira – Brasileirão (15ª rodada)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲