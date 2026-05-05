Com filho de Dunga, Inter oficializa mudanças nas categorias de base; conheça os novos contratados

Bruno Verri, Leonardo Ramos, Kadu Borges e Jardel Zamberlam reforçam o sub-20 do Inter. Inter / Divulgação

O Inter oficializou, nesta terça-feira (5), a nova comissão técnica da equipe sub-20. Entre as principais novidades está a chegada do preparador físico Bruno Verri, filho do ex-volante Dunga, ídolo colorado, conforme Zero Hora já havia antecipado.

O comando da categoria ficará a cargo de Leonardo Ramos, de 38 anos, que assume como treinador. Ele terá como auxiliar Jardel Zamberlam. O clube também confirmou Kadu Borges para a função de gerente de futebol da base, reforçando a estrutura fora de campo.

As contratações dão sequência às mudanças promovidas após a equipe sofrer três goleadas na Série B do Brasileirão sub-20, para Coritiba, Sport e Botafogo-SP. Na última quarta (29), sob o comando interino de Filipe Mattos, que treina o sub-17, o Inter goleou o Atlético-GO por 4 a 1. A nova comissão técnica fará sua estreia já nesta quarta-feira (6), diante do Caxias, no Centenário, pelo Campeonato Gaúcho da categoria.

Conheça os contratados

Leonardo Ramos

Leonardo Ramos iniciou sua trajetória nas categorias de base do Fluminense, nas quais trabalhou por mais de uma década. Depois, integrou a comissão técnica do STK Samorin, da Eslováquia.

Voltou ao Brasil em 2020 para treinar o sub-16 e sub-17 do Flamengo, pelo qual conquistou títulos como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Em 2024, assumiu o sub-17 do Botafogo e, na sequência, retornou ao Flamengo, onde atuou como auxiliar e técnico do sub-20.

Jardel Zamberlam

O auxiliar, Jardel Zamberlam, chega após passagem pelo Botafogo, onde também comandou o sub-17 e conquistou o Campeonato Carioca da categoria.

Bruno Verri,

Já Bruno Verri, natural de Porto Alegre, estava no Botafogo-SP e soma experiências em clubes do RS, além de convocações para a Seleção Brasileira em trabalhos de base. Formado na PUCRS, o profissional atuou por uma década (entre 2012 e 2022) na base do Grêmio.