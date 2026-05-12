Com desfalque no meio, Inter divulga relacionados para enfrentar o Athletic; confira a lista

O Inter conta com um retorno e um desfalque para o jogo contra o Athletic, nesta terça-feira (12), às 19h, pela Copa do Brasil. O clube divulgou os relacionados horas antes da partida com as seguintes novidades: Mercado volta e Thiago Maia é baixa.
Recuperado de lesão muscular na coxa, o zagueiro deve ganhar minutos para recuperar ritmo de jogo. Já o volante teve constatada uma contusão no ombro esquerdo e está fora do duelo.
Uma provável escalação do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel (Gabriel Mercado) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Alan Rodríguez), Allex (Vitinho) e Bernabei; Alan Patrick e Alerrandro (Rafael Borré).
Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Colorado avança as oitavas de final da Copa do Brasil mesmo com um empate.
Confira os relacionados do Inter
- Goleiros: Anthoni, Rochet e Kauan Jesus;
- Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Braian Aguirre e Matheus Bahia
- Zagueiros: Clayton Sampaio, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Mercado
- Volantes: Villagra, Bruno Henrique, Ronaldo e Alan Rodríguez
- Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex
- Atacantes: Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky
