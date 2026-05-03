Com desempenho entre os piores da história como mandante, Inter encara o Fluminense para voltar a ganhar no Beira-Rio

Carbonero deve ser titular contra o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Maio começa com a necessidade de um acerto de contas do Inter com os jogos em casa. A campanha no Beira-Rio deixa o time de Paulo Pezzolano dentro da zona de rebaixamento. Será diante da torcida, às 18h30min deste domingo (3), que os colorados tentarão um respiro no Brasileirão. O adversário será o Fluminense, pela 14ª rodada.

Os 23,8% de aproveitamento formam o pior desempenho como mandante do Brasileirão. Apenas uma vitória em sete partidas. São quatro derrotas diante do torcedor. Nunca o Inter teve um índice tão baixo na história dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2006.

Se vencer o terceiro colocado do Brasileirão, o desempenho crescerá para 33,3%, bem abaixo da média histórica colorada. Em apenas uma edição o clube conquistou menos da metade dos pontos disputados no Beira-Rio. Em 2013, o aproveitamento bateu em 49,1%.

A campanha em Porto Alegre este ano colocaria o Inter entre as piores em casa da história dos pontos corridos. O recorde negativo pertence à Chapecoense, com 10,5%, em 2021. Ainda estariam à frente dos colorados nesta estatística ingrata América-RN (15,8%, em 2007), Sport (17,5%, em 2025), Náutico (21,1%, em 2013) e Avaí (21,1%, em 2019).

Mudanças no time

Para iniciar uma escalada na tabela de classificação, Pezzolano tem duas vagas no time com quatro jogadores na disputa. Entre Alan Patrick, Carbonero, Allex e Matheus Bahia, os mais cotados para começar são Carbonero e Allex.