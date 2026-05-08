Com boa fase de Anthoni e retorno de Rochet, Inter volta a ter disputa por titular no gol

Rochet e Anthoni disputam a posição para a partida contra o Coritiba. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

As boas atuações recentes de Anthoni tranquilizaram o Inter em relação ao gol. A avaliação interna é de que o atleta de 24 anos recuperou a confiança e se tornou um reserva confiável para Rochet, que se recuperou de lesão muscular na panturrilha direita e pode retomar a titularidade neste sábado (9), na partida contra o Coritiba.

Após o título da Recopa Gaúcha, conquistado na quarta-feira (6) após a vitória sobre o Brasil-Pel por 2 a 1, Anthoni chegou ao quarto jogo seguido como titular. E com atuações elogiadas, sobretudo na vitória contra o Fluminense e no confronto em Pelotas.

— Para goleiro, ritmo de jogo é muito importante. A sequência sempre ajuda, porque vamos ajustando e evoluindo jogo a jogo. O mais importante é manter a constância, oscilar menos, para conseguir ajudar a equipe. Acho que isso tem sido bem feito desde que comecei a jogar, e espero cada vez mais poder ter sequência e oportunidades — declarou o goleiro oriundo da base colorada.

Disputa no gol?

O bom momento de Anthoni resolve um ponto de atenção que havia em relação à posição no início da temporada, uma vez que o atleta oscilou no ano passado. Já Rochet, que é titular da seleção do Uruguai, goza da confiança do técnico Paulo Pezzolano e deve seguir no clube após a Copa do Mundo. Ou como titular ou até mesmo disputando posição com Anthoni.

— A princípio, Rochet é titular. Anthoni, reserva. Mas Anthoni está muito bem — disse o treinador colorado após a partida contra o Fluminense, no último domingo (3), e completou:

— Anthoni está mostrando que está se saindo muito bem. É uma posição pela qual eles vão brigar, mas estou muito feliz por Anthoni. Ele fez uma excelente partida.

Quem deve jogar?

E é por conta dos últimos jogos que o jovem goleiro passou a ter a preferência de alguns torcedores para seguir no gol colorado. Segundo a colunista de Zero Hora e jornalista identificada com o Inter, Nani Chemello, o momento é favorável para Anthoni manter a titularidade:

— Anthoni deve ser o titular do Inter nos próximos jogos. Uma das situações que interfere, e muito, na atuação de goleiros é a sequência de jogos. Se o Inter ficar revezando, dificilmente os dois terão bons desempenhos. Anthoni passou por um momento ruim, mas o recorte mais recente é de atuações seguras e, contra o Fluminense, decisiva para a vitória. Tirar Anthoni agora cortaria sua confiança.

Com contrato até dezembro de 2026, Rochet, conforme cláusula contratual, terá o vínculo renovado automaticamente por mais um ano caso atue por pelo menos 60% dos jogos da temporada. Já Anthoni tem contrato com o Inter até dezembro de 2029.

Os goleiros em 2026

Anthoni

11 partidas

9 gols sofridos

0,8 gol sofrido por jogo em média

8 vitórias

2 empates

1 derrota

78% de aproveitamento

Rochet

15 jogos

15 gols sofridos

1 gol sofrido por jogo em média

6 vitórias

4 empates

5 derrotas

49% de aproveitamento

*Dados do portal ogol