Com Bernabei suspenso, Pezzolano tem três opções para escalar o Inter contra o Bragantino

Bernabei está suspenso. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Será sem o seu melhor jogador na primeira metade do ano que o Inter encerrará o semestre em campo. Bernabei cumprirá suspensão automática contra o Bragantino, no domingo (31), após ter sido expulso na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no sábado (23).

Depois das críticas e do banco de reserva, o argentino renasceu em uma nova posição. Escalado na linha de meio-campo, se multiplicou no ataque e se tornou o principal nome do time de Paulo Pezzolano.

A presença ofensiva se repetiu no Barradão. Finalizou três vezes e disparou três passes decisivos, desperdiçados por seus companheiros. Nas últimas nove vezes em que entrou em campo, participou de maneira direta de oito gols, marcou seis vezes e concedeu duas assistências.

A chance de Allex?

Não há no elenco outro jogador capaz de emprestar tamanho volume ofensivo ao time neste momento. O mais cotado para entrar em seu lugar é o garoto Allex.

Com o Inter atrás no placar, o técnico colorado tirou Matheus Bahia, recuou Bernabei para a lateral esquerda e colocou o meia da base pelo lado esquerdo do meio-campo.

— Todos os jogadores do elenco fazem falta ficando fora. Inclusive o Carbonero e o Bernabei com o momento que eles estão vivendo. Eu acredito que o Carbonero fez falta hoje, o Bernabei vai fazer falta semana que vem, mas a gente tem jogador de qualidade para suprir a ausência deles — comentou Vitinho.

Outras possibilidades

Em contrapartida, Carbonero estará de volta ao time. Ele cumpriu suspensão contra a equipe baiana. Uma alternativa pouco provável seria o ingresso do colombiano com a manutenção de Borré do time.

Uma terceira hipótese tem o ingresso de Alan Patrick ao time. Nas cinco partidas mais recentes do Inter no Brasileirão, o camisa 10 sequer entrou em duas. Foi reserva nas outras três. Nesse trio de jogos, somou 29 minutos em campo.