Com apoio da torcida e reforço, Inter chega a Curitiba para tentar a segunda vitória seguida no Brasileirão

De volta ao elenco, Rochet foi ao encontro da torcida. Leonardo Acosta / Agência RBS

Nem a chuva fraca e insistente que toma conta da capital paranaense nos últimos dias foi capaz de afastar os cerca de 20 torcedores que se mobilizaram para receber a delegação do Inter na tarde desta sexta-feira (8) em Curitiba.

E, de certa forma, foram recompensados. Vários jogadores pararam para tirar fotos e atender a torcida presente em frente ao hotel NH Collection, local da concentração colorada. Rochet, Bernabei, Alan Patrick e o técnico Paulo Pezzolano foram os mais saudados.

O goleiro uruguaio, aliás, deve ser a principal novidade no time que enfrenta o Coritiba no sábado (9) no Estádio Couto Pereira. Recuperado de um problema muscular na panturrilha direita, Rochet deve retomar a posição que estava sendo ocupada por Anthoni nas últimas rodadas.

Nas demais posições, Pezzolano terá a chance de repetir, contra o Coritiba, neste sábado (9), a equipe que venceu o Fluminense no último domingo no Beira-Rio.

Assim, o provável time para tentar a segunda vitória seguida no Brasileirão tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

Sem o volante Paulinho, com lesão muscular na coxa direita e ainda sem o zagueiro Mercado, que está em fase de retreinamento, 24 jogadores viajaram para Curitiba.

Confira os relacionados:

Goleiros: Rochet, Kauan Jesus e Anthoni

Rochet, Kauan Jesus e Anthoni Laterais: Matheus Bahia, Bernabei, Braian Aguirre, Luiz Felipe

Matheus Bahia, Bernabei, Braian Aguirre, Luiz Felipe Zagueiros: Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho

Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Villagra, Alan Rodriguez, Ronaldo, Thiago Maia

Bruno Gomes, Bruno Henrique, Villagra, Alan Rodriguez, Ronaldo, Thiago Maia Meias: Allex, Alan Patrick, Bruno Tabata

Allex, Alan Patrick, Bruno Tabata Atacantes: Carbonero, Alerrandro, Borré, Vitinho, Kayki