Inter

"Cascudos" na decisão
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Com Alan Patrick e Borré, Inter chega a Pelotas para a Recopa Gaúcha; veja relacionados

Partida única será disputada às 20h desta quarta contra o Brasil, no Bento Freitas

Filipe Duarte

De Pelotas

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