Com Alan Patrick e Borré, Inter chega a Pelotas para a Recopa Gaúcha; veja relacionados

Alan Patrick está entre os relacionados do Inter para a Recopa. Daniel Costa / Agência RBS

Com muitos reservas e até rostos pouco conhecidos do grande público, a delegação do Inter chegou a Pelotas no final da tarde desta terça-feira (5). Será com um time alternativo que o Colorado enfrentará o Brasil de Pelotas, às 20h desta quarta, no Bento Freitas, valendo a taça da Recopa Gaúcha.

Entre os garotos oriundos da base, está o lateral-esquerdo Luiz Felipe, do sub-20, e o centroavante Fabrício Prado, de apenas 16 anos, que em cinco jogos pelo Gauchão Sub-17 já marcou quatro gols. O desempenho faz jus à renovação contratual assinada no ano passado, que estendeu o vínculo até dezembro de 2028 e aumentou a multa rescisória para mais de R$ 300 milhões.

Apesar disso, o Colorado deve repetir uma estratégia utilizada ao longo do Gauchão, quando escalou jogadores que atualmente são suplentes, tendo jovens compondo o banco de reservas.

Uma provável escalação teria: Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Paulinho, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky; Borré.

Conforme antecipado pelo clube, o técnico Paulo Pezzolano não viajou com os atletas porque ainda comandará um treino dos titulares na manhã desta quarta no CT Parque Gigante, visando ao jogo do próximo sábado (9), contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Em seguida, o uruguaio ruma para a zona sul do Estado.

Mesmo com este planejamento, o Inter busca a terceira conquista do troféu, que já foi erguido em 2016 e 2017, quando venceu São José e Ypiranga. Antes disso, o time havia perdido para Pelotas e Lajeadense, em 2014 e 2015, respectivamente. A Recopa Gaúcha reúne o campeão gaúcho contra o vencedor da Copa FGF do ano anterior.

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