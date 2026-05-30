Com a volta de Carbonero, Inter chega ao interior paulista para enfrentar o Bragantino

Depois de cumprir suspensão, Carbonero está de volta. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

No último compromisso pelo Brasileirão antes da parada para a disputa da Copa do Mundo, o Inter terá um reforço no ataque. O colombiano Carbonero, que cumpriu suspensão contra o Vitória, foi a principal novidade na delegação colorada que chegou a Atibaia no início da noite deste sábado (30), onde o time ficará concentrado para o jogo contra o Bragantino, no domingo (31), na vizinha Bragança Paulista.

A expectativa em relação à presença de Carbonero nesse jogo, inclusive, passou também pelo anúncio da lista de convocados da Colômbia para a Copa. Caso tivesse sido chamado pelo técnico Néstor Lorenzo, o atacante já teria se apresentando e desfalcaria o time novamente. Como nem ele e nem Borré foram convocados, os dois seguem à disposição do Inter.

Apesar da volta de Carbonero, o técnico Paulo Pezzolano não contará com Bernabei para a partida no Estádio Cícero de Souza Marques. A tendência é que o jovem Allex ganhe mais uma chance para começar um jogo atuando aberto pela esquerda.

Assim, o provável time do Inter para enfrentar o Bragantino tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Allex; Alerrandro.

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Ao todo 25 jogadores foram relacionados para a partida.

Confira os relacionados

Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser

Laterais: Matheus Bahia, Bruno Gomes, Braian Aguirre e Luiz Felipe

Zagueiros: Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Pedro Kauã

Volantes: Bruno Henrique, Villagra, Paulinho e Thiago Maia

Meias: Allex, Alan Patrick e Bruno Tabata

Atacantes: Carbonero, Alerrandro, Borré, Vitinho, Kayky, João Victor e João Bezerra