Colunistas opinam: Borré merece retomar a titularidade no Inter?

Colombiano marcou no empate com o Coritiba, na última rodada pelo Brasileirão. Flickr/Internacional / Divulgação

Paulo Pezzolano tem o chamado "problema bom" para resolver no ataque do Inter. Depois de boas atuações de Alerrandro, Borré voltou a dar as caras nas últimas partidas e deu resposta quando recebeu oportunidades. Marcou o gol de empate com o Coritiba depois de o Inter sair perdendo e fez o gol decisivo na conquista da Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas.

Nesta terça-feira (12), o Inter volta a campo contra o Athletic, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio. A manutenção da titularidade de Borré não está descartada. Por isso, perguntamos aos colunistas de Zero Hora se o colombiano deve ser o titular do Colorado.

Confira a opinião dos colunistas de Zero Hora

Luciano Périco

A disputa entre Borré e Alerrandro está acirrada. Não vejo um dos dois como titulares indiscutíveis. O colombiano marcou nas duas últimas partidas. Mas Alerrandro também marcou gols e deu assistências. Penso que o camisa 9 leva vantagem porque teve menos oportunidades. Portanto, merece continuar.

Diogo Olivier

Sim. O Inter precisa de qualidade, e Borré é melhor do que Alerrandro. É uma escolha com a régua bem baixa, sem dúvida, mas quem sabe o colombiano renasce lutando por vaga na Copa do Mundo? Começa o jogo com ele e termina com Alerrandro, para manter intensidade na frente.

Nani Chemello

Mesmo com Borré marcando gols nos últimos dois jogos, ainda prefiro Alerrandro como titular. Pelo estilo de jogo que o Inter propõe, Alerrandro se mostrou mais participativo, precisou de uma pequena sequência para colaborar com gols e assistências. De qualquer forma, fico feliz que Borré tenha voltado a balançar as redes, Inter precisa que todos os jogadores estejam com confiança para melhorar o desempenho do time.