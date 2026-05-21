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“Cheguei a pensar em sair”: Bernabei detalha o roteiro de suas reviravoltas no Inter

Jogador concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora, falou sobre a infância na Argentina, momento goleador e vida pessoal

Rafael Diverio

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