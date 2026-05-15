Brasileirão de 2005: como está a busca do Inter para ser reconhecido campeão pela CBF

Inter acabou perdendo o título daquele ano para o Corinthians após erro de arbitragem e anulação de 11 jogos do campeonato. Mauro Vieira / Agencia RBS

O Inter avança na coleta final de documentos para buscar o reconhecimento do título do Brasileirão de 2005 apesar da declaração do presidente da CBF, Samir Xaud, de que o tema estaria sub judice.

O clube gaúcho ainda recolhe materiais jurídicos e referências de outros países. Conforme o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o clube repassará documentos para a FGF, que enviará para apreciação pela CBF.

Não se coloca um prazo, mas há expectativa do envio ocorrer neste primeiro semestre. Dirigentes colorados envolvidos no processo também dizem que o Inter enviará a documentação completa diretamente para a CBF.

O discurso de Xaud, na noite de terça-feira (12), pegou os colorados de surpresa. Após esclarecimento do presidente da FGF, Luciano Hocsman, o Inter avaliou que houve um engano do dirigente da CBF na forma de se expressar.

— Já tem tramitação dentro da Federação, junto ao Internacional, ao presidente Alessandro Barcellos e também ao ex-presidente Fernando Carvalho. Tão logo seja oficialmente entregue, esse assunto será levado ao departamento jurídico da CBF — explicou Hocsman.

O tema não será judicializado. Será um pedido administrativo de análise. Os gaúchos mantêm cautela para abordar o assunto. Evitam criar expectativas, mas veem o pleito como bem sustentado.

O Inter contratou o ex-árbitro Leonardo Gaciba, que reviu os 11 jogos anulados e comandados por Edilson Pereira de Carvalho naquela edição do nacional. Como perito, Gaciba realizou um laudo técnico.

O trabalho aponta que as decisões não causaram alterações diretas no placar das partidas, argumento utilizado pelo clube para sustentar a nulidade esportiva do campeonato em razão da manipulação reconhecida.

Entenda o pedido do Inter

O clube trabalha nos bastidores com a possibilidade de reconhecimento compartilhado do título do Brasileirão de 2005 com o Corinthians.

Um conselheiro protocolou pedido para o clube buscar o reconhecimento junto à CBF. O torcedor citou precedentes internacionais de campeonatos anulados ou modificados devido à manipulação de resultados.

No Brasil, o Paulistão de 1973 teve o título dividido entre Santos e Portuguesa. Na ocasião, o árbitro Armando Marques errou a contagem de pênaltis na final.

Em 2010, a CBF reconheceu a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão (disputados entre 1959 e 1970) como os nacionais e equiparados ao Brasileirão. Há três anos, o Atlético-MG teve homologado o título conquistado em 1937 como campeão brasileiro.

O que é a Máfia do Apito?

O movimento para reconhecimento do título brasileiro de 2005 ao Inter ganhou corpo após o lançamento do documentário “Máfia do Apito”, do sportv. Edilson Pereira reconhece que influenciou na decisão do campeonato.

O ex-árbitro admitiu ter recebido dinheiro para manipular partidas. O escândalo resultou na anulação dos 11 jogos, o que permitiu o Corinthians conquistar quatro pontos perdidos, tirar a liderança do Colorado e ficar com o título.