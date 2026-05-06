Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 20h, pela Recopa Gaúcha 2026. O jogo ocorre no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
O Colorado vem de vitória, por 2 a 0, sobre o Fluminense no Brasileirão. Já o Xavante foi derrotado pelo Marcílio Dias, por 1 a 0, pela Série D.
Escalações confirmadas para Brasil de Pelotas x Inter
Brasil-Pel: Edson; Tiago Baiano, Tony Lucas, Lula, Yuri e Matheus Streit; Venício, Simas e Germano; Andrey e Iury Tanque. Técnico: Lucas Guarienti.
Inter: Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Luiz Felipe; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick; Kayky e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem para Brasil de Pelotas x Inter
Francisco Soares Dias, auxiliado por Otavio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva
Onde assistir a Brasil de Pelotas x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- GZH e ge.globo transmitem a partida com imagens.
Como chegam Brasil de Pelotas x Inter
Brasil de Pelotas
Com sete pontos em cinco rodadas da Série D, o Brasil de Pelotas é o terceiro colocado do Grupo A16. Na última rodada, perdeu para o Marcílio Dias por 1 a 0, no Bento Freitas.
Inter
O Colorado divide suas atenções com Brasileirão e Copa do Brasil. Na Série A, tem 17 pontos em 14 rodadas e está na 12ª colocação. No mata-mata, o Inter disputa a quinta fase contra o Athletic-MG. Na ida, fora de casa, venceu por 2 a 1.
