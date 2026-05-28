Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo (31), às 11h, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Colorado vem de uma derrota para o Vitória, na última rodada da competição. Já o Bragantino jogou pela Sul-Americana, no meio da semana, e venceu o Carabobo.
Escalações para Bragantino x Inter
Bragantino: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Herrera e Fernando; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem para Bragantino x Inter
Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde assistir a Bragantino x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 10h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 10h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
