Bragantino 3x1 Inter: veja gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Em uma manhã para esquecer, o Inter foi derrotado pelo Bragantino por 3 a 1, no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. As equipes se enfrentaram neste domingo (31) pela 18ª rodada do Brasileirão.
O time gaúcho foi dominado pelos donos da casa durante os 90 minutos. Os gols do Bragantino foram marcados por Fernando, Juinho Capixaba, de falta, e Tiago Volpi, de pênalti.
Já na parte final do segundo tempo, o lateral Braian Aguirre fez um golaço de fora da área e descontou para o Inter. Contudo, não foi o suficiente para evitar a derrota.
Agora, em função da parada para a Copa do Mundo, o Colorado só volta a jogar contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada da competição nacional, em jogo sem data e hora confirmada.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar